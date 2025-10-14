Наприклад, припускають, що вона могла передбачити три війни, включно з повномасштабною. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео krapka.krapka.

Чи передбачила Примаченко війни?

За словами авторки відео, митці завжди відчувають світ тонше, однак Марії Примаченко не вдалося передбачити, що її коханого заберуть на російсько-фінську війну, де він загине. Він встиг тільки отримати листа, де вона розповіла, що народила сина Федора.

Однак вже Другу світову вона змогла передбачити. Тоді їй наснився сон, де чорна хмара та дінка йшли по небу. Під час окупації у 1941 році художниця була змушена переховуватись, адже нацисти вбили її брата. Відтоді тему війни можна чітко відстежити у її роботах. Віну вона зображувала як всеїдного звіра.

Друга війна, яку їй вдалося передбачити, – Холодна війна між росіянами та американцями. Вона намалювала картину "Атомна війна", проте, на щастя, її не сталось, однак сталось дещо інше – аварія на Чорнобильській АЕС. Перед цим художниця теж бачила сон: за лісом величезне полум'я, а голос із неба вимагав тушити його.

Марія Примаченко змогла також передбачити свою смерть і російсько-українську війну.

Хлопці, вам ще таке доведеться пережити, що ви і не уявляєте,

– сказала вона своїм онукам незадовго до своєї смерті.

Після 24 лютого 2022 року ім'я Марії Примаченко знову прогриміло на весь світ, адже 25 лютого того ж року росіяни снарядом знищили музей її робіт. На щастя, деякі вдалося врятувати.

До речі, у 2022 році роботу Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблока" продали за 500 тисяч доларів, мовиться на сторінці "Благодійного фонду Сергія Притули". Це безпрецедентна сума за роботу української художниці. Всі кошти пішли на потреби ЗСУ.

