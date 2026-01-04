Саме у цьому районі розташовані впізнавані 16-поверхівки із жовтою плиткою. Про це пише 24 Канал із посиланням на Telegraph.

Що відомо про цей район?

Мовиться про житловий масив "Сонячний". Відповідно до першого проєкту, він мав бути значно більшим та мати іншу назву.

Проєкт з'явився ще у 1960-х роках, проте активно будівництво розгорнули у 1970-х. До початку будівництва територія там була порожня, а в народі її називали Сахалін. Водночас, відповідно до першого проєкту, мікрорайон спершу мав називатись Лазурний, проте у процесі назву змінили.



Сонячний збудували на місці пустиря / Фото В. Галушка, О. Костюк

"Сонячний" почав називатись так через те, що територію дійсно заливало сонце.

Яку територію він мав займати?

Спочатку цей мікрорайон повинен був починатись від вулиці Каруни (з’їзд із залізничного мосту) через Новий міст і до кінця сучасного мікрорайону, проте плани змінились через підтоплення та приватну забудову.

Особливістю цієї місцевості є 4 будинки, висотою 16 поверхів. Перша з'явилась у 1974 році і для міста це було новинкою. Будівництво тривало у три зміни та без вихідних.

У Одесі з'явилась нова вулиця

В Одесі одну з вулиць перейменували на честь Михайла Вербицького, композитора музики Гімну України, пише Одеська міська рада.

Вулицю Кристаловського в мікрорайоні "Ближні Млини" перейменували на честь Михайла Вербицького – українського композитора, хорового диригента та священника.

