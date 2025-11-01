Он был сиротой, никогда не знал отца, а мать потерял на войне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео voitok_tosee.
Что известно о Епифании Дровняке?
Имя "Епифаний Дровняк" не такое известное потому, что художник известен под другим – Никифор Криницкий. Он жил в сложные времена, поэтому его лемковские корни замалчивалось, а имена он был вынужден менять, чтобы работать.
Его считают одним из величайших примитивистов. На просторах Интернета его называли "нищим", хотя это не совсем так. Еще при жизни картины художника продавались и он имел с того деньги. Однако чудаком его считали заслуженно. Таких обычно называют "не от мира сего".
Интересно! Считается, что он написал 40 тысяч работ и имел аж 17 имен.
Творчество этого художника было интуитивным. Он не мог объяснить, почему его картины выглядели именно так и по какому принципу он клал мазки, однако она откликалась людям.
Что такое примитивизм?
Это стиль рисования, для которого характерно упрощение образов, плоские образы, чистые цвета, отсутствие воздушной перспективы и других признаков академизма, говорится в Википедии.
Еще этим термином иногда определяют так называемое "наивное искусство".
Как Мария Примаченко смогла предсказать трагические события?
- Мария Примаченко якобы предсказала три войны, включая российско-украинскую, что подтверждается ее художественными работами и сновидениями.
- Вторую мировую она смогла предсказать. Тогда ей приснился сон, где черная туча и динка шли по небу. Во время оккупации в 1941 году художница была вынуждена скрываться, ведь нацисты убили ее брата. С тех пор тему войны можно четко отследить в ее работах. Войну она изображала как всеядного зверя.
- Мария Примаченко смогла также предсказать свою смерть и российско-украинскую войну.