Кто такие альтушки?

"Альтушка" – это сленговый термин, образованный от слова "альтернативный". Так называют девушек, которые предпочитают необычный стиль в одежде, музыке и поведении.

Их образ – это сочетание панка, эмо, готики, гранжа и даже хипстерской эстетики, но в осовремененном варианте. Альтушку легко узнать по внешнему виду, поведению и мировоззрению, ведь они отмежевываются от мейнстримной культуры.

Слово "альт-девушка" или его сокращенный вариант "альтушка" приобрело популярность в соцсетях, особенно в TikTok, Instagram и Pinterest, где девушки начали демонстрировать свои яркие, неординарные образы.

Обратите внимание! Западный аналог – alt-girl, появился еще в 2010-х, ответ на однообразие модных и бьюти-трендов. В Украине термин "альтушка" стал активно употребляться примерно с 2020 года, когда эстетика альтернативной моды снова приобрела популярность среди подростков и молодежи.

Как выглядит альтушка?

Внешность альтушки – это микс различных альтернативных стилей.

Основные черты:

волосы – яркие или темные, часто с цветными прядями или асимметричными стрижками;

макияж – темный, подведенные глаза, графические стрелки, черная или красная помада;

одежда – в стиле гранж, панк или эмо: сетки, цепи, кожаные куртки, рваные колготы, оверсайз худи;

пирсинг и тату – украшения на носу, бровях, губах и мелкие татуировки, подчеркивающие бунтарский вид;

аксессуары – крупные серьги, чокеры, кольца и браслеты с шипами.

Какую музыку слушают альтушки?

Альтушки обычно слушают музыку, выходящую за рамки мейнстрима и сочетающую несколько жанров. Среди любимых исполнителей – Bring Me the Horizon, My Chemical Romance, Paramore, The Neighbourhood, Chase Atlantic, Mitski, Grimes.

Среди альтернативного рэпа популярными являются Ghostemane, XXXTentacion и Lil Peep.

Какое мировоззрение у альтушек?

Альт-девушки часто называют себя "иными". Они интересуются искусством, музыкой, философией, мистикой, любят фильмы в жанрах драмы, триллера, аниме или артхауса.

Обычно такие девушки имеют независимые взгляды, не боятся экспериментировать, отвергают навязанные стандарты красоты и активно занимаются творчеством – рисуют, фотографируют или пишут музыку.

Кто такие нормисы?

Как пишет словарь Словообразование, "Нормис" – это человек, который живет по общепринятым обществом нормам и не выделяется из толпы.

Его поведение обычно предсказуемо, а интересы достаточно стандартные – футбол и сериалы. Такой человек не стремится отличаться стилем или мировоззрением и придерживается стереотипных представлений о жизни.

Слово "нормис" происходит от английского normie, образованного от латинского norma, а украинским аналогом считают слово "простак".

