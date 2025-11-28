Станцію метро "Академмістечко" хочуть перейменувати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київраду.

Як хочуть назвати станцію "Академмістечко"?

У рамках декомунізації станцію метро "Академмістечко" хочуть перейменувати. З'явилась пропозиція назвати її на честь українського дисидента – Василя Стуса. Ця назва буде символічною, адже саме неподалік жив та працював український поет.

Фактично, він жив за кілька хвилин ходьби від станції метро у 1980 роках. Саме тут він створював тексти, які дотепер вважаються дуже важливими для української літератури.



Василь Стус – видатний український поет / Фото "Українська правда"

Щобільше, саме у метро Василь Стус познайомився зі своєю дружиною Валентиною. Невідомо, чи це була саме ця станція, однак певний символізм у цьому теж присутній.

Поет випадково торкнувся плеча дівчини у вагоні метро. Саме вона стала його вірною союзницею та джерелом підтримки на тернистій дорозі, яка йому випала.

Чим відомий Василь Стус?

Василь Стус був борцем за незалежність України. він народився у Донецькій області, мовиться у Вікіпедії, однак він завжди ставав на захист всього українського.

До слова, він зміг відмовитись від громадянства СРСР під час перебування у таборі, куди його запроторила влада авторитарної держави. Загалом, він провів у таборах 13 років, однак не припинив своєї боротьби ні на хвилину.

Що відомо про станцію метро "Академмістечко"?