Станцію метро "Академмістечко" хочуть перейменувати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київраду.
Як хочуть назвати станцію "Академмістечко"?
У рамках декомунізації станцію метро "Академмістечко" хочуть перейменувати. З'явилась пропозиція назвати її на честь українського дисидента – Василя Стуса. Ця назва буде символічною, адже саме неподалік жив та працював український поет.
Фактично, він жив за кілька хвилин ходьби від станції метро у 1980 роках. Саме тут він створював тексти, які дотепер вважаються дуже важливими для української літератури.
Василь Стус – видатний український поет / Фото "Українська правда"
Щобільше, саме у метро Василь Стус познайомився зі своєю дружиною Валентиною. Невідомо, чи це була саме ця станція, однак певний символізм у цьому теж присутній.
Поет випадково торкнувся плеча дівчини у вагоні метро. Саме вона стала його вірною союзницею та джерелом підтримки на тернистій дорозі, яка йому випала.
Чим відомий Василь Стус?
Василь Стус був борцем за незалежність України. він народився у Донецькій області, мовиться у Вікіпедії, однак він завжди ставав на захист всього українського.
До слова, він зміг відмовитись від громадянства СРСР під час перебування у таборі, куди його запроторила влада авторитарної держави. Загалом, він провів у таборах 13 років, однак не припинив своєї боротьби ні на хвилину.
Що відомо про станцію метро "Академмістечко"?
- Станція метро "Академмістечко" отримала назву від однойменного району, який виріс навколо наукових установ та житла для працівників Академії наук України.
- На момент відкриття станції сам район був уже добре забудований, проте метро там відкрили лише через кілька десятків років після перших проєктів.
- Ідея відкрити там станцію метро з'явилася ще в 1980-х роках. Саме тоді науковий сектор району стрімко розвивався. Проте з початком 90-х і економічною кризою будівництво були змушені зупинити. Станцію змогли добудувати лише до початку 2000-х років.