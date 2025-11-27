Наприклад, станція метро "Дарниця" більше схожа на вокзал і цьому є причина. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Дивіться також Хто з акторів серіалу "Дивні дива" має українське походження: відповідь вас здивує

Що відомо про станцію метро "Дарниця"?

Станція метро "Дарниця" відкрилась у 1965 році, проте цікаво зовсім інше. Спершу її планували відкривати на іншому місці.

Відповідно до першого проєкту, станція буде глибокою, під житловими кварталами, але виявилось, що ґрунти там проблемні, тому інженери вирішили зробити станцію наземною.

Станція метро "Дарниця" мала бути інакшою: дивіться відео

Саме тому вона виглядає не як типове метро, а як щось між вокзалом і платформою електрички. Свою назву вона отримала через те, що поряд легендарний Дарницький вокзал, один з найбільших залізничних вузлів України.

Метро фактично будували так, щоб люди могли пересідати на потяги. Ця станція повинна була зробити життя киян зручнішим та спростити добирання до вокзалу.

Що відомо про Київський метрополітен?

У метро Києва є три лінії: червона, синя та зелена. Наприклад, стація метро "Дарниця" розташована на червоній лінії. У Вікіпедії мовиться, що експлуатаційна довжина цих ліній становить 69,648 кілометра та налічує 52 станції із трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста.

Київський метрополітен відкрився 6 листопада 1960 року і став 14-м метрополітеном в Європі.

Що відомо про станцію метро "Печерська"?