Харизматична героїня, яку грає акторка українсько-єврейського походження, до вподоби багатьом фанатам серіалу. А про кого йдеться – розповість 24 Канал з посиланням на Vogue.

Цікаво Один з найвідоміших українських письменників не видав за життя жодної книги: як так трапилося

Хто з "Дивних див" має українське походження?

Багато фанатів серіалу обожнюють харизматичну і (в хорошому сенсі) трохи схиблену Джойс Баєрс. Вона – мама Вілла, який загадково зник у першому сезоні й вона фактично була єдиною, хто вірив, що її син не помер. І мала рацію. А її пригоди в наступних сезонах викликають здивування і захват.

Грає цю персонажку акторка Вайнона Райдер – американська акторка, яка має єврейське, українське та румунське походження. Дідусь та бабуся акторки – українські євреї з Харкова, які втікали від переслідувань і так опинилися в США. Вони були одними із небагатьох з родини, хто врятувався. Мама акторки – нащадок мігрантів з Румунії.

Райдер у раніших інтерв'ю казала, що дуже хоче зняти фільм про Другу світову війну та розповісти історію своїх рідних, які рятувалися від Голокосту.

Попри те, що предки Вайнони були з України, жодних заяв щодо російсько-української війни акторка не робила.

Тим часом її колега по знімальному майданчику Фінн Вулфгард, який грає роль Майка Вілера в серіалі, активно підтримує Україну. Ба більше, свого часу актор заявив в інтерв'ю Variety, що донатить на платформу United24 і робить це не публічно.

Коли чекати на останній епізод "Дивних див"?