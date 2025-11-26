Його твори розходилися рукописами, а надруковані були лише після смерті. І ви точно знаєте людину, про яку йдеться. Хто ж це – розповість 24 Канал з посиланням на "Куншт".

Який український письменник не видав жодної книги?

Ви точно знаєте цю людину, навіть якщо не цікавитеся літературою і могли бачити на 500-гривневій купюрі. Так, мова йде про Григорія Сковороду – мандрівного філософа, поета, автора байок. Однак жоден його твір за життя опублікованим не був. Парадокс, чи не так?

Хоча, як відзначають у Київському національному економічному університеті, існує твердження, що єдиним прижиттєвим виданням робіт Сковороди був "Богогласник", який вийшов нібито у 1790 році. Зокрема цьому присвятила працю Людмила Рінгіс, яка зауважила, що неможливо підтвердити, чи справді таке видання було. А здебільшого дослідники життя Сковороди одностайні – при житті філософа жодного видання його творів не було.



Григорій Сковорода / Фото UAHistory

Найвідоміша збірка Сковороди "Сад божественних пісень" була опублікована через 65 років після смерті автора – у 1861 році.

Що варто знати про Григорія Сковороду?