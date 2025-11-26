Его произведения расходились рукописями, а напечатаны были только после смерти. И вы точно знаете человека, о котором идет речь. Кто же это – расскажет 24 Канал со ссылкой на "Куншт".

Интересно Об этом молчат в Букингемском дворце: какие странные привычки короля Чарльза шокируют подчиненных

Какой украинский писатель не издал ни одной книги?

Вы точно знаете этого человека, даже если не интересуетесь литературой и могли видеть на 500-гривневой купюре. Так, речь идет о Григории Сковороде – странствующего философа, поэта, автора басен. Однако ни одно его произведение при жизни опубликованным не было. Парадокс, не так ли?

Хотя, как отмечают в Киевском национальном экономическом университете, существует утверждение, что единственным прижизненным изданием работ Сковороды был "Богогласник", который вышел якобы в 1790 году. В частности этому посвятила работу Людмила Рингис, которая заметила, что невозможно подтвердить, действительно ли такое издание было. А в основном исследователи жизни Сковороды единодушны – при жизни философа ни одного издания его произведений не было.



Григорий Сковорода / Фото UAHistory

Самый известный сборник Сковороды "Сад божественных песен" был опубликован через 65 лет после смерти автора – в 1861 году.

Что стоит знать о Григории Сковороде?