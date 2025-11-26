Его произведения расходились рукописями, а напечатаны были только после смерти. И вы точно знаете человека, о котором идет речь. Кто же это – расскажет 24 Канал со ссылкой на "Куншт".
Какой украинский писатель не издал ни одной книги?
Вы точно знаете этого человека, даже если не интересуетесь литературой и могли видеть на 500-гривневой купюре. Так, речь идет о Григории Сковороде – странствующего философа, поэта, автора басен. Однако ни одно его произведение при жизни опубликованным не было. Парадокс, не так ли?
Хотя, как отмечают в Киевском национальном экономическом университете, существует утверждение, что единственным прижизненным изданием работ Сковороды был "Богогласник", который вышел якобы в 1790 году. В частности этому посвятила работу Людмила Рингис, которая заметила, что невозможно подтвердить, действительно ли такое издание было. А в основном исследователи жизни Сковороды единодушны – при жизни философа ни одного издания его произведений не было.
Григорий Сковорода / Фото UAHistory
Самый известный сборник Сковороды "Сад божественных песен" был опубликован через 65 лет после смерти автора – в 1861 году.
Что стоит знать о Григории Сковороде?
Автор слов "Мир меня и не поймал" не получил высшего образования, но самостоятельно овладел иностранными языками и игрой на инструментах.
Сковорода был аскетом и есть легенда, что он не поклонился российской императрице Екатерине II.
Интересно, что как выглядел Сковорода на самом деле неизвестно. Все изображения являются якобы копией прижизненного портрета, который фактически никто не видел.