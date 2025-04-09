Попри відсутність вищої освіти, Сковорода володів кількома мовами, був талановитим музикантом і залишив по собі глибоку філософську спадщину. 24 Канал зібрав 7 найцікавіших фактів з життя видатного філософа.

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Був генієм без вищої освіти

Григорій Сковорода народився у 1722 році на Полтавщині в родині козака. Він так і не здобув вищої освіти, хоча неодноразово намагався навчатися у провідних європейських університетах – у Будапешті, Відні, Братиславі та Галле.

Проте це не завадило йому самостійно опанувати кілька мов, серед яких латина, грецька, єврейська, польська, німецька, італійська та французька. Окрім того, він мав неабиякий музичний хист – майстерно грав на флейті, органі, скрипці, сопілці, гуслях, лірі та бандурі.

Унікальна система оцінювання студентів

Викладаючи у Харкові, Сковорода застосовував незвичайний підхід до оцінювання учнів. Замість традиційних балів він використовував оригінальні словесні характеристики. Учнів, які навчалися слабко, він описував словами "туповат", "туп", "весьма туп", а найздібніших називав "остр", "весьма остр" або навіть "зверок вострой", що означало "той, хто швидко опановує знання".

Сковорода мав унікальний підхід до оцінювання учнів / Фото Малої академії мистецтв

Аскет із вишуканим смаком

Образ мандрівного філософа, який блукав селами та жив по хатах, дещо перебільшений. Насправді Сковорода дійсно любив піші мандрівки та міг мешкати в лісах і полях у теплу пору року, а взимку зупинявся в хатах і монастирях. Він був великим аскетом, але при цьому полюбляв якісні та дорогі речі.

Його друзі з аристократичних кіл дарували йому рідкісні окуляри, привезені з-за кордону музичні інструменти, сир пармезан та елітний тютюн. У його дорожній сумці завжди можна було знайти люльку та пляшечку скобельського вина.

Міг спілкуватися з Катериною II

За переказами, під час візиту Катерини II на Харківщину вона висловила бажання поспілкуватися зі Сковородою. Коли ж вони зустрілися, імператриця запитала, чому він їй не вклонився.

Ти сама хотіла на мене подивитися. А як ти мене роздивишся, якщо я удвоє зігнуся,

– відповів філософ.

Однак дослідник Леонід Ушкалов вважає цю історію лише міфом.

Є легенда, що Сковорода спілкувався з Катериною II / Фото ukrainka

Міг захворіти на чуму у Києві

Одного разу, перебуваючи в Києві, Сковорода відчув дивний запах, що нагадував трупний сморід, і раптово занепокоївся. Він вирішив негайно покинути місто, і вже в дорозі дізнався, що в Києві спалахнула епідемія чуми, яка забрала життя багатьох людей.

Цю подію він сприйняв як знак того, що Бог його захистив. Сковорода вважав, що його життя було врятоване з якоюсь важливою метою.

Невідомо, як насправді виглядав Сковорода

Образ Сковороди, стриженим під горщик вічним студентом, може виявитися вигаданим. Всі відомі зображення філософа базуються на гравюрі, що нібито є копією оригінального портрета, який колись було звезено у Москву. Проте достовірних свідчень про існування цього оригіналу немає. Тому реальний вигляд Сковороди залишається загадкою.

Сковорода міг бути не таким, як ви собі його уявляємо / Фото Yakaboo

Передбачив свою смерть

Найбільше Сковорода любив село Іванівку (нині Сковородинівка) на Харківщині. Відчувши наближення смерті у 1794 році, він вирішив піти саме туди.

Вранці він зібрав друзів, провів із ними весело час, а потім пішов у парк і сам викопав собі могилу, устеливши її дубовим листям. Після цього він переодягнувся у чистий одяг, поклав під голову торбу і мирно відійшов у вічність.

Сковорода заповів ставити не хреста на своїй могилі, а камінь з написом: "Світ ловив мене та не спіймав".

До слова, життя Івана Франка також сповнене цікавих та маловідомих моментів. Зокрема мало хто знає, але іменитий письменник помер у самотності та злиднях, його навіть поховали у чужій вишитій сорочці.