Про це 24 Каналу розповіла співзасновниця ГО Ukraine Ярослава Гресь, зауваживши, що виставка чекає на відвідувачів до 11 січня. Гості можуть не лише дивитись на нові локації, а й одягати VR-окуляри.

Деталі оновленої виставки Ukraine WOW

За словами Гресь, 3 грудня команда ГО Ukraine відкрила зимовий сезон виставки Ukraine WOW в Києві.

З'явилися оновлені зони та унікальні експонати. Зокрема, "Кримські скарби" – це та сама колекція, за яку Україна судилась з Росією 10 років в Нідерландах. Ми, на щастя, виграли,

– наголосила вона.

Крім того, на виставці відвідувачі можуть одягти віртуальні окуляри та потрапити на сцену Національної філармонії України, де співає хор "Гомін". У зоні "Спадкоємців" можна побачити дрон MAGURA, що стало результатом співпраці з ГУР, а також технічні Оскари, які Україна отримала за винаходи спеціальних знімальних кранів, які використовували при зйомках легендарних Голлівудських фільмів, зокрема "Титанік".

Зверніть увагу! Ukraine WOW – це громадська організація, мета якої популяризувати українську культуру на світовій арені, а також всередині самої країни. На виставках є понад сто експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна мандрувати Україною у VR-окулярах. З 26 вересня виставку відвідали 160 000 людей з усіх регіонів України та понад 30 інших країн.

На виставці також є кубок української тенісистки Еліни Світоліної та 20 медалей українських олімпійців. Ба більше, з Парижу прибула вітрина, де оформлений капелюх з лози бренду Ruslan Baginskiy.

Чекаємо усіх. Це величезна гордість бачити, що українці не зупиняються під час великої війни. Завітайте і ми відчуємо надію у ці похмурі дні,

– підкреслила співзасновниця ГО Ukraine.

Найпопулярнішими локаціями є "Тунель кохання", "Ставок з лілеями", які зараз замерзли, та "Пшеничне поле" зі 100 тисяч колосків. Серед нових популярних локацій – макети Національного художнього музею України, Одеського оперного театру та Музею літератури в Києві.

Локації на виставці Ukraine WOW / Фото з інстаграму

Гресь додала, що Ukraine WOW – це вся Україна, адже на виставку приходять люди будь-якого віку. Завдяки виставці команда вже передала українським музеям 7 мільйонів гривень.

Деталі про Ukraine WOW: