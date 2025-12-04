Об этом 24 Каналу рассказала соучредитель ОО Ukraine Ярослава Гресь, отметив, что выставка ждет посетителей до 11 января. Гости могут не только смотреть на новые локации, но и одевать VR-очки.

Детали обновленной выставки Ukraine WOW

По словам Гресь, 3 декабря команда ОО Ukraine открыла зимний сезон выставки Ukraine WOW в Киеве.

Появились обновленные зоны и уникальные экспонаты. В частности, "Крымские сокровища" – это та самая коллекция, за которую Украина судилась с Россией 10 лет в Нидерландах. Мы, к счастью, выиграли,

– подчеркнула она.

Кроме того, на выставке посетители могут надеть виртуальные очки и попасть на сцену Национальной филармонии Украины, где поет хор "Гомон". В зоне "Наследников" можно увидеть дрон MAGURA, что стало результатом сотрудничества с ГУР, а также технические Оскары, которые Украина получила за изобретения специальных съемочных кранов, которые использовали при съемках легендарных Голливудских фильмов, в частности "Титаник".

Обратите внимание! Ukraine WOW – это общественная организация, цель которой популяризировать украинскую культуру на мировой арене, а также внутри самой страны. На выставках есть более ста экспонатов и десятки интерактивных зон, благодаря которым можно путешествовать по Украине в VR-очках. С 26 сентября выставку посетили 160 000 человек из всех регионов Украины и более 30 других стран.

На выставке также есть кубок украинской теннисистки Элины Свитолиной и 20 медалей украинских олимпийцев. Более того, из Парижа прибыла витрина, где оформлена шляпа из лозы бренда Ruslan Baginskiy.

Ждем всех. Это огромная гордость видеть, что украинцы не останавливаются во время большой войны. Посетите и мы почувствуем надежду в эти мрачные дни,

– подчеркнула соучредитель ОО Ukraine.

Самыми популярными локациями являются "Тоннель любви", "Пруд с лилиями", которые сейчас замерзли, и "Пшеничное поле" со 100 тысяч колосьев. Среди новых популярных локаций – макеты Национального художественного музея Украины, Одесского оперного театра и Музея литературы в Киеве.

Локации на выставке Ukraine WOW / Фото из инстаграма

Гресь добавила, что Ukraine WOW – это вся Украина, ведь на выставку приходят люди любого возраста. Благодаря выставке команда уже передала украинским музеям 7 миллионов гривен.

Детали об Ukraine WOW: