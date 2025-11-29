Как объясняют они сами в интервью The Village, которое цитирует 24 Канал, дом – "это больше об эмоциях", ведь теперь у них есть место, куда "можно приехать и провести время с друзьями и семьей".

Обратите внимание Посреди невероятной природы: женщина захватила сеть, показывая восстановление старого дома в Карпатах

Почему супруги решили выбрать старый дом в Карпатах?

В 2023 году айтишники Юра и Наташа Машковы выбирали между Харьковом и Киевом, но случайная встреча в горах с мужчиной, который реставрирует и продает дома, помогла определиться: "мы остановились в домике... и решили, что наш дом должен быть в Карпатах", – говорят Машковы.

Какие неожиданности открыл полный ремонт?

Наталья отмечает, что лучшей частью дома стала крыша из гонта. В то же время они заметили, что дом уже имел базовые коммуникации и утепление. Пара планировала обновить стены, добавить утепление и мебель, но друзья-дизайнеры убедили взяться за более масштабную реновацию: ремонт кухни, ванной и нескольких комнат.

Маленькая кухня площадью 9 квадратов, где "сидели чуть ли не на головах" во время новогодней вечеринки, стала отправной точкой для глобальных изменений. Друзья задали очевидный вопрос: "А где в этом доме тусоваться?" Поэтому кухню перенесли, а комнату объединили со столовой.

Во время работ оказалось, что старый дом прогнил, а пол лежал просто на земле, что заставило поднимать весь дом домкратом.

Как супруги сохраняли аутентичность и что пошло не по плану?

Машковы пытались сохранить исторический облик дома: часть старинного бруса, оригинальные стены и вековые балки. Однако крыша оказалась самой уязвимой частью – немало древесины было в плохом состоянии. Больше всего времени забрала сантехника и доставка материалов в горы.

После завершения работ произошла забавная ситуация: "у нас одинаково перепутаны краны: из холодного течет горячая вода, а из горячего – холодная, но она хотя бы есть", – шутит Наташа.

Как дом выглядел до ремонта и после / Фото The Village

Почему пара решила сдавать дом и планируют ли переезд?

Ремонт длился с апреля 2024 года до лета 2025-го. Хотя супруги и не стремятся делать из дома бизнес, они решили частично компенсировать расходы: первые гости заехали 31 октября.

"За две недели у нас побывали семь разных компаний", – говорят Машковы.

Пока пара живет в Киеве и наведывается в Карпаты для отдыха. Юра уже готов к переезду, но Наташа – нет. Она признается, что может согласиться на переезд в случае длительных блэкаутов или усиления обстрелов.

К слову, на портале OLX Недвижимость цены на дома в Карпатах очень отличаются в зависимости от местоположения и состояния дома. На портале можно найти объявления о продаже и за 700 тысяч гривен, и за 35 миллионов гривен.

Что известно о других случаях восстановления украинцами старых домов?

В последние годы все больше украинцев берутся восстанавливать старые сельские дома – как семейные, так и купленные. После возвращения из США Наталья купила мазанку в одном из сел и подошла к реконструкции максимально основательно: изучила специфику таких сооружений и подготовила несколько вариантов реставрации. Она признается, что давно мечтала о собственном сельском доме, и теперь эта мечта осуществилась.

В мае 2025 года другая женщина приобрела хижину на Черниговщине и постепенно превращает ее в уютное пространство, сохраняя первоначальный вид здания. Ее возраст – более 80 лет, отопление осталось печным, а водопровод еще планируют провести. Больше всего работы требовали крыша и фундамент, однако основные внешние ремонты уже завершены, продолжаются внутренние.

Писательница Евгения Кузнецова вместе с семьей также взялась за восстановление старого дома, который ранее принадлежал ее прабабушке. Несмотря на значительные повреждения и общее состояние здания, они решили не разрушать ее, а сохранить как можно больше аутентичных деталей.