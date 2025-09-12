Наталья временно переехала в США не просто так – она вынуждена была строить жизнь заново после оккупации Крыма. И мечта иметь дом в украинском селе была сильнее того, чтобы оставаться в Штатах, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на видео с ютюб-канала Иванки Дячук.

Как женщина живет в мазанке на хуторе?

Когда Наталья жила в Крыму, то думала, что проведет там всю жизнь. Но после оккупации жизнь завела ее в США. Впоследствии она увидела объявление о продаже дешевого дома на хуторе и приобрела его даже не раздумывая.

Я хотела дом всегда. Не то чтобы с детства, потому что в детстве я приезжала к бабушке, и там я была абсолютно счастлива, у меня была свобода. Затем, когда я выросла, я хотела этот рай воссоздать,

– поделилась Наталья.

Через некоторое время женщина снова вернулась в США, но не с целью поселиться, а чтобы исследовать вопрос реконструкции мазанок. В Штатах общалась со специалистами, которые разбираются в современных глиняных домах, и там же лучше научилась работать с глиной.

Вернувшись в Украину, Наталья нашла новый дом. Женщина до сих пор живет без ванной и туалета, но зато сделала кухню. Вода нагревается с помощью бойлера, есть печь, но света пока нет.

Наталья рассказывает о жизни на хуторе и реконструкции мазанок: видео

Наталья советует учитывать несколько факторов, выбирая дом в деревне: "Много всего надо учитывать: где есть вода, какой ландшафт. В первую очередь надо выбирать место, потому что дом можно построить, отстроить, но место ты никак не изменишь".

Реконструировать мазанки Натальи очень нравится, и это уже ее третий проект.

К слову, недавно мы рассказывали историю Валерии, которая переехала в село на Житомирщине после 17 лет жизни в Киеве. Женщина также купила старую хату, провела там водоснабжение, а также обустроила кухню.