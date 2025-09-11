Автор видео, по имени Андрей, продает старый двухэтажный дом. Дискуссия возникла из-за того, что кто-то считает цену в 40 тысяч долларов нормальной, а кто-то – заоблачной, рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео andriy_gushul.
Какой дом продает человек за 40 тысяч долларов?
Дом расположен в селе Гринява Верховинского района, что в Ивано-Франковской области. На видео видно, что дом имеет длинный коридор и несколько комнат.
На первом этаже расположена кладовая и кухня, а на втором – три спальни. В доме есть три печи, которыми можно отапливать дом.
Возле дома есть хозяйственные помещения, а также один гектар земли. Вода поступает из источника, который находится выше дома,
– отметил автор видео.
Среди зрителей нашлись как заинтересованные в покупке украинцы, так и возмущенные комментаторы. Некоторым не понравилась цена дома, а некоторые пишут, что "от цены в шоке":
- Газа нет, туалет где, на улице? А воду где брать, из колодца? Подведены ли все коммуникации? Потому что тот вид будет ни к чему.
- Он не стоит этих денег – максимум 15 тысяч долларов.
- Читаю комментарии и смех берет. Соседа нет, газа нет, туалета нет – а, то глухомань. В том и кайф, вы просто не понимаете что стоит только и печь, тот воздух.
- Это дом моей мечты. Как же мне хочется жить так далеко от города и от людей.
Есть ли сейчас спрос на дома в карпатских селах?
Среди украинцев, особенно среди молодежи и семей, заметна тенденция переезда из больших городов в села. Например, недавно мы рассказывали историю о паре, которая переехала в горное село возле Говерлы после жизни в Киеве. Молодежь приобрела заброшенную хату за 3 тысячи долларов и отстроила ее под свои нужды.
Также свой выбор в пользу села сделала женщина, которая 17 лет прожила в Киеве. Она приобрела дом за 8 тысяч долларов на Житомирщине. Ремонтом занимается самостоятельно и о своем выборе совсем не жалеет.
Жить среди лесов и чистого воздуха сейчас даже в тренде, поэтому спрос на дома в селах, особенно в Карпатах, очень ощутимый.