Дом стоил очень дешево – около 8 тысяч долларов. Правда, он требовал значительных вложений, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на видео с ютюб-канала Иванки Дячук.
Как жительница Киева обосновалась в селе на Житомирщине?
Валерия поделилась, что жизнь в Киеве была для нее по большей части некомфортной. Она родилась и выросла в небольшом городе, а столица – шумная.
У меня были такие безумные идеи купить морской контейнер или купить беушный модульный дом,
– рассказывала женщина.
Валерия часто заходила на OLX и смотрела там на дома. В январе 2024 года, когда она гостила в Хмельницкой области, решила заехать на Житомирщину, где она чувствовала себя как дома. Впоследствии женщина посмотрела, не продаются ли случайно дома в одном из сел. Так она увидела именно ту хижину и стала ее владелицей.
Мне нравится эстетика села. Какие-то эти деревянные сараи. Как оно выглядит на солнышке. Эти куры, лошади. Оно такое банальное, простое, но вместе с тем такое красивое,
– говорит Валерия.
Дом, который приобрела Валерия / Скриншот видео
Теперь она живет там с двумя домашними любимцами: с кошкой, которая "продавалась" вместе с домом, и собакой, эвакуированной из Луганской области.
Дом – "без выгод", ведь горячей воды нет, а туалет на улице. Однако есть печка, которая быстро нагревает жилье.
История женщины, которая переехала из Киева в Житомирскую область: видео
Когда Валерия купила жилье, там вообще не было водоснабжения. Даже в колодце воды не хватало, ведь хижина, как выяснилось, стоит на гранитной скале. Из-за этих нюансов проведение воды обошлось в 37 тысяч гривен.
Кухня после ремонта / Скриншот видео
В видео женщина рассказала, что дом имеет три комнаты. Ремонт она делала самостоятельно, в частности "сымпровизировала" кухню из спальной комнаты, которая была в запущенном состоянии.