Дом стоил очень дешево – около 8 тысяч долларов. Правда, он требовал значительных вложений, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на видео с ютюб-канала Иванки Дячук.

Читайте также Из Киева в горное село: как пара купила хижину в Карпатах и так осталась там жить

Как жительница Киева обосновалась в селе на Житомирщине?

Валерия поделилась, что жизнь в Киеве была для нее по большей части некомфортной. Она родилась и выросла в небольшом городе, а столица – шумная.

У меня были такие безумные идеи купить морской контейнер или купить беушный модульный дом,

– рассказывала женщина.

Валерия часто заходила на OLX и смотрела там на дома. В январе 2024 года, когда она гостила в Хмельницкой области, решила заехать на Житомирщину, где она чувствовала себя как дома. Впоследствии женщина посмотрела, не продаются ли случайно дома в одном из сел. Так она увидела именно ту хижину и стала ее владелицей.

Мне нравится эстетика села. Какие-то эти деревянные сараи. Как оно выглядит на солнышке. Эти куры, лошади. Оно такое банальное, простое, но вместе с тем такое красивое,

– говорит Валерия.



Дом, который приобрела Валерия / Скриншот видео

Теперь она живет там с двумя домашними любимцами: с кошкой, которая "продавалась" вместе с домом, и собакой, эвакуированной из Луганской области.

Дом – "без выгод", ведь горячей воды нет, а туалет на улице. Однако есть печка, которая быстро нагревает жилье.

История женщины, которая переехала из Киева в Житомирскую область: видео

Когда Валерия купила жилье, там вообще не было водоснабжения. Даже в колодце воды не хватало, ведь хижина, как выяснилось, стоит на гранитной скале. Из-за этих нюансов проведение воды обошлось в 37 тысяч гривен.



Кухня после ремонта / Скриншот видео

В видео женщина рассказала, что дом имеет три комнаты. Ремонт она делала самостоятельно, в частности "сымпровизировала" кухню из спальной комнаты, которая была в запущенном состоянии.