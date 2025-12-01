Все они стали образцами того, как современная архитектура может переосмысливать локальные традиции и одновременно предлагать нетипичные конструктивные решения, пишет 24 Канал со ссылкой на Dezeen.
Vejrhoj, Дания
Датские студии создали пристройку, форма которой повторяет силуэт старого летнего дома, построенного более полувека назад. Архитекторы вдохновились нереализованными эскизами первого автора проекта и разработали объем с деревянным каркасом и соломенной крышей.
Таким образом новая часть стала продолжением первоначальной концепции, оставаясь одновременно современной и экологичной.
Vejrhoj / Фото Dezeen
Temple House, Австралия
Этот одноэтажный дом в Мельбурне отличается массивными геометрическими формами, которые сочетаются со стеклянными вставками.
Пространство организовано вокруг двух внутренних дворов, которые обеспечивают естественное освещение и приватность. Главная жилая зона расположена под трапециевидной крышей, что создает эффектный объем и подчеркивает линейность здания.
Temple House / Фото Dezeen
Дом 720 градусов, Мексика
Мексиканская студия спроектировала жилье в форме кольца, которое полностью охватывает внутренний двор. Такая геометрия обеспечивает панорамный обзор природных ландшафтов Валье-де-Браво со всех сторон.
Для возведения конструкции использовали бетон со смешанным грунтом, что позволило получить естественный цвет, гармоничный с местной топографией.
Дом 720 градусов / Фото Dezeen
Bridge House, Индия
В Карджате архитекторы создали полноценный жилой мост, "перепрыгивающий" через семиметровое ущелье. Основой стала стальная рама, укрытая глиняно-соломенной поверхностью необычной формы.
В центре конструкции размещен окулюс, который добавляет света во внутреннее пространство.
Bridge House / Фото Dezeen
Дом в Англсе, Австралия
Расположенный на побережье, этот дом формирует L-образную структуру и продолжает характер пляжной архитектуры.
Дизайнеры объединили переработанный кирпич, деревянные панели и легкую металлическую кровлю, создав современный семейный дом с уважением к истории участка.
Дом в Англсе / Фото Dezeen
