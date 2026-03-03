Почему этот участок оставался пустым годами?

Дом возвели на улице Локетка, где между двумя сооружениями длительное время существовал узкий промежуток, пишет whiteMAD.

Смотрите также Один из старейших лифтов Европы сохранился во Львове: как он выглядит сегодня

Из-за нетипичной конфигурации участка и близости к памятнику архитектуры застройка была сложной. Соседняя каменица внесена в реестр, поэтому любое новое строительство требовало согласований и осторожных решений.

Один из самых узких домов в Польше в Болеславце / Фото whiteMAD

Проект подготовила студия Rewizja Grupa Projektowa. Архитекторы должны были вписать новый объем в сложившийся городской ритм, не нарушив масштаб исторической улицы. Ширина фасада 3,8 метра стала не дизайнерским экспериментом, а ответом на реальные пространственные ограничения.

Как выглядит фасад и что решили с проходом?

Северный и южный фасады сделали почти одинаковыми. На уровне первого этажа обустроили большие двери с обеих сторон, поэтому через здание можно пройти насквозь. Ранее здесь фактически существовал открытый проход, и архитекторы решили его сохранить в новой форме.

Что было раньше вместо дома / Фото whiteMAD

Внешнее решение сдержанное. Использовано сочетание кирпича, бетона и светлой отделки. Вертикальные линии подчеркивают высоту сооружения, а ажурные элементы пропускают свет и создают теневой рисунок на фасаде. Новый дом не копирует историческую каменицу рядом, но и не контрастирует с ней.

Как организовали жилое пространство в ширине 3,8 метра?

Из-за ограниченной ширины пространство вертикальное. Планировка построена так, чтобы каждый уровень получал естественный свет с двух сторон – северной и южной. Большие стеклянные проемы позволяют осветить даже более глубокие части помещений.

Интерьер в узком доме / Фото whiteMAD

Интерьер организован без лишних перегородок. Светлые поверхности и открытые переходы между зонами помогают избежать ощущения тесноты. Все функциональные помещения расположены последовательно, в соответствии с узким участком.

Что известно о самых узких домах мира?