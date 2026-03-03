Чому ця ділянка залишалася порожньою роками?

Будинок звели на вулиці Локєтка, де між двома спорудами тривалий час існував вузький проміжок, пише whiteMAD.

Через нетипову конфігурацію ділянки та близькість до пам'ятки архітектури забудова була складною. Сусідня кам'яниця внесена до реєстру, тому будь-яке нове будівництво вимагало погоджень і обережних рішень.

Один з найвужчих будинків у Польщі в Болеславці / Фото whiteMAD

Проєкт підготувала студія Rewizja Grupa Projektowa. Архітектори мали вписати новий об'єм у сформований міський ритм, не порушивши масштаб історичної вулиці. Ширина фасаду 3,8 метра стала не дизайнерським експериментом, а відповіддю на реальні просторові обмеження.

Як виглядає фасад і що вирішили з проходом?

Північний і південний фасади зробили майже однаковими. На рівні першого поверху облаштували великі двері з обох боків, тож через будівлю можна пройти наскрізь. Раніше тут фактично існував відкритий прохід, і архітектори вирішили його зберегти в новій формі.

Що було раніше замість будинку / Фото whiteMAD

Зовнішнє рішення стримане. Використано поєднання цегли, бетону та світлого оздоблення. Вертикальні лінії підкреслюють висоту споруди, а ажурні елементи пропускають світло й створюють тіньовий малюнок на фасаді. Новий будинок не копіює історичну кам'яницю поруч, але й не контрастує з нею.

Як організували житловий простір у ширині 3,8 метра?

Через обмежену ширину простір вертикальний. Планування побудоване так, щоб кожен рівень отримував природне світло з двох сторін – північної та південної. Великі скляні прорізи дозволяють освітити навіть глибші частини приміщень.

Інтер'єр у вузькому будинку / Фото whiteMAD

Інтер'єр організований без зайвих перегородок. Світлі поверхні та відкриті переходи між зонами допомагають уникнути відчуття тісноти. Усі функціональні приміщення розташовані послідовно, відповідно до вузької ділянки.

Що відомо про найвужчі будинки світу?