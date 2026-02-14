Що означає вузький будинок?

Під вузьким розуміють не просто компактний будинок, а будівлю з фасадом або шириною, яка ледь сягає 1 – 3 метрів, але все одно служить житлом або має житлові приміщення всередині. Детальніше про 5 найвужчих будинків світу розповідає Times Of India.

Читайте також Особняк за 30 мільйонів доларів із незвичним дизайном став вірусним у мережі

Які найвідоміші вузькі будівлі у світі?

Keret House – Варшава, Польща. Цей будинок вважається найвужчим житловим будинком у світі. Його ширина коливається від 0,92 до 1,52 метра. Але всередині є спальня, кухня та ванна кімната.



Keret House у Варшаві / Фото зі сайту Dezeen

Цікаво, що у польському Кракові розташована найменша квартира у світі. Її площа – лише 2,5 квадратного метра. У помешканні є базові зручності – ліжко, раковина, душ і невеликий холодильник, однак воно не має вікон, через що простір здається ще тіснішим. Дизайнерка, яка провела ніч у найменшій квартирі, зізналася, що почувалася наче у в’язниці, і після цього почала більше цінувати власне житло.

Sankaku Biru (Будинок-трикутник) – Токіо, Японія. Цей будинок має менш як 2 футів (приблизно 0,6 метра) у найвужчому місці. Попри розмір, він має декілька поверхів із квартирами, кожна з яких обладнана кухнею і ванною.



Sankaku Biru у Токіо / Фото Ikue Mio

La Estrecha – Валенсія, Іспанія. Фасад цього будинку всього близько 1,07 метра завширшки. Попри це, він був сімейним житловим будинком.



La Estrecha у Валенсії / Фото Luis Morato

Thin House – Лондон, Англія Вузька будівля в Лондоні має лише 1,8 метра у найвужчому місці. Спочатку це була художня студія у XIX столітті, а сьогодні цей будинок – популярна архітектурна пам'ятка.



Thin House у Лондоні / Фото Steven Maddison

Skinny House – Нью-Йорк, США. Цей будинок у Марамонеці шириною приблизно 3 метри був побудований у 1932 році й нині внесений до національного реєстру історичних місць.



Skinny House у Нью-Йорку / Фото Rich Caplan

Чому виникають такі вузькі будинки?

Основні причини зведення вузьких будинків:

велика щільність забудови у містах, де земля дуже дорога;

історичні ділянки, які мають вузькі межі або правила забудови;

творчі й інженерні рішення, що прагнуть використати кожен сантиметр простору.

Такі споруди демонструють нестандартний підхід до житлового простору, показують, як можна розширити межі дизайну навіть у дуже обмежених умовах, і свідчать про те, що архітектура може бути одночасно функціональною і мистецькою.

Що відомо про одну з найменших квартир світу?

У Роттердамі архітектори Беатріс Рамо та Бернд Апмаєр перетворили комору в будинку 1950-х років на мікроквартиру площею 6,89 квадратного метра. Попри компактність, тут облаштували чотири зони – вітальню, спальню, ванну та невелике спа.

Проєкт під назвою Cabanon вирізняється продуманим плануванням і різною висотою стель, що додає простору. Усередині є тропічний душ, інфрачервона сауна та джакузі, а з панорамного вікна відкривається вид на місто.