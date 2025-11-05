Ціна будинку – 4 мільйони доларів. Вартість пояснюється розташуванням у престижному районі та історичним значенням, пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Як виглядає найвужчий таунхаус
Триповерховий будинок розташований на Bedford Street. Всередині розміщені три спальні, дві ванні кімнати. Планування переважно відкрите, з численними вбудованими системами зберігання, розсувними дверима та використанням вертикального простору.
Цікаво! У будинку є чотири дров'яні каміни. Один з них розташований у ванній кімнаті головної спальні на другому поверсі. Це додає приміщенню автентичності.
Ванна кімната з каміном / Фото The New York Times
Висота стель у приміщенні близько трьох метрів, а загальна площа всіх поверхів – 93 квадратні метри. Тому використання вертикального простору дозволяє оптимізувати житлову площу.
З історичних елементів збережені дерев'яні балки на стелях, дубова підлога, гвинтові сходи та голландські двері. Сучасні матеріали також присутні – мармур у ванних кімнатах та оновлені кухонні поверхні.
Інтер'єр будинку / Фото The New York Times
На першому поверсі розташована кухня. Звідти є вихід до невеликого приватного саду зі спеціальними контейнерами для рослин. На верхніх поверхах зроблені невеликі балкончики, що виходять у внутрішні двори.
Сад і кухня на першому поверсі / Фото The New York Times
Хто з відомих людей жив у будинку
Протягом 20 століття в будинку проживали кілька відомих людей. Серед них – актори Кері Грант і Джон Беррімор, вчена-антрополог Маргарет Мід.
Цікаво! Тут жив художник і письменник Вільям Стейг. Він створив оповідання "Шрек", за мотивами якого було знято знамениту серію однойменних мультфільмів.
Однією з найвідоміших мешканок стала поетеса Една Сент-Вінсент Міллей. Вона жила тут у 1923 – 1924 роках і саме в цей період створила "The Ballad of the Harp-Weaver", за яку пізніше отримала Пулітцерівську премію. Над входом будинку розміщена меморіальна табличка, що нагадує про цей епізод.
Хто зараз володіє будинком у Мангеттені
Будівлю звели у 1873 році на місці колишнього проїзду для карет до сусіднього будинку. У 1920-х роках, коли тут жили Міллей та її чоловік, споруда зазнала змін – з'явився мансардний поверх із великим вікном, голландські двері, дерев'яні вікна та студія для письма під дахом.
За десятиліття дім неодноразово модернізували, намагаючись зберегти його історичні риси. Останні власники – Джуно Каларко та лікар Девід Хаммер – зосередилися на покращенні комунікацій, ремонті меблів і підтримці початкових елементів конструкції.
