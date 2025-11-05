Цена дома – 4 миллиона долларов. Стоимость объясняется расположением в престижном районе и историческим значением, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Как выглядит самый узкий таунхаус
Трехэтажный дом расположен на Bedford Street. Внутри размещены три спальни, две ванные комнаты. Планировка преимущественно открытая, с многочисленными встроенными системами хранения, раздвижными дверями и использованием вертикального пространства.
Интересно! В доме есть четыре дровяных камина. Один из них расположен в ванной комнате главной спальни на втором этаже. Это добавляет помещению аутентичности.
Ванная комната с камином / Фото The New York Times
Высота потолков в помещении около трех метров, а общая площадь всех этажей – 93 квадратных метра. Поэтому использование вертикального пространства позволяет оптимизировать жилую площадь.
Из исторических элементов сохранены деревянные балки на потолках, дубовый пол, винтовая лестница и голландские двери. Современные материалы также присутствуют – мрамор в ванных комнатах и обновленные кухонные поверхности.
Интерьер дома / Фото The New York Times
На первом этаже расположена кухня. Оттуда есть выход к небольшому частному саду со специальными контейнерами для растений. На верхних этажах сделаны небольшие балкончики, выходящие во внутренние дворы.
Сад и кухня на первом этаже / Фото The New York Times
Кто из известных людей жил в доме
В течение 20 века в доме проживали несколько известных людей. Среди них – актеры Кэри Грант и Джон Бэрримор, ученая-антрополог Маргарет Мид.
Интересно! А также художник и писатель Уильям Стейг. Он создал рассказ "Шрек", по мотивам которого была снята знаменитая серия одноименных мультфильмов.
Одной из самых известных жительниц стала поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей. Она жила здесь в 1923 – 1924 годах и именно в этот период создала "The Ballad of the Harp-Weaver", за которую позже получила Пулитцеровскую премию. Над входом дома размещена мемориальная табличка, напоминающая об этом эпизоде.
Кто сейчас владеет домом в Манхэттене
Здание возвели в 1873 году на месте бывшего проезда для карет к соседнему дому. В 1920-х годах, когда здесь жили Миллей и ее муж, сооружение претерпело изменения – появился мансардный этаж с большим окном, голландские двери, деревянные окна и студия для письма под крышей.
За десятилетия дом неоднократно модернизировали, пытаясь сохранить его исторические черты. Последние владельцы – Джуно Каларко и врач Дэвид Хаммер – сосредоточились на улучшении коммуникаций, ремонте мебели и поддержке первоначальных элементов конструкции.
