Благодаря аренде потенциальный покупатель имел возможность протестировать жилье, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Сколько стоит дом Леонардо Ди Каприо?

Ранее сообщалось, что Ди Каприо выставил "редкий" дом на берегу моря за 23 миллиона долларов. Аренда уникального дома стоила 65 тысяч долларов в месяц.

На этой неделе цена на четырехкомнатный дом была снижена до 19,99 миллиона долларов, а аренда – 59 тысяч долларов в месяц. Стоимость уменьшилась на 3 миллиона долларов.

Приобрел Ди Каприо этот дом в июле 2021 года и заплатил за него 14 миллионов долларов.

Как выглядит имение Ди Каприо?

Дом расположен вблизи Тихоокеанского побережья. Отмечается, что такую недвижимость очень редко предлагают на продажу.

Благодаря расположению, есть эксклюзивный доступ к одному из лучших пляжей Малибу, где отдыхают знаменитые звезды киноиндустрии.

Интересно! До сих пор неизвестно, использовал ли актер вообще когда-либо это поместье как постоянное место жительства. Впервые дом был выставлен на рынок аренды в апреле 2025 года.

На фотографиях было мало уникального стиля Ди Каприо. Но очень много свободного пространства, заполненного нейтральной мебелью и декором в скандинавском стиле. В описании отмечалось, что дом оснащен первоклассной отделкой и техникой.

Вид с балкона дома / Фото Realtor

Элитная недвижимость занимает удобное центральное место на побережье. Особенностью дома стали стены из стекла, что позволяют жителям дома наслаждаться видом на океан. Также особняк имеет несколько балконов и внутренних двориков.

Гостиная дома Ди Каприо с камином / Фото Realtor

В доме есть камин для дополнительного комфорта, особенно в прохладные дни. Пол из натурального дерева и белые стены создают минималистичный интерьер.

Ванная комната сделана в стиле спа, с большой ванной и душем. Кухня также выполнена в светлых тонах, сделана удобной и компактной.

Кухня в поместье / Фото Realtor

В имении есть огромная гардеробная. Но самой привлекательной считается терраса, которая находится снаружи и имеет костер, зону отдыха, душ и сауну.

Терраса в имении Ди Каприо / Фото Realtor

Интересно! В объявлении отмечается, что с этого места жители могут время от времени видеть дельфинов, плавающих в океане.

Какая особенность стиля интерьера Ди Каприо?