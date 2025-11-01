Как в США появилась "одноэтажная мечта" и почему американцы не хотят жить в квартирах, 24 Канал рассказывает со ссылкой на ютуб "Украинки в США".

Сколько американцев живут в собственных домах?

По данным Census Bureau и Simple Insurance, примерно 65% жителей США живут в собственных домах. Еще 27% – в квартирах или жилищных кооперативах, примерно треть из которых арендуют эти помещения. Примерно 6,5% американцев живут в трейлерах, а часть населения вообще не имеет крыши над головой.

Откуда взялась идея домов как мерила успеха?

До Второй мировой войны американские города были более "европейскими": люди жили рядом с центром, ходили пешком, пользовались трамваями. Но все изменилось после войны. Миллионы солдат вернулись домой, создавали семьи – и им нужно было жилье. Государство поддержало покупку домов через льготные ипотеки для ветеранов. Так родилась "американская мечта" – собственный дом с газоном, гаражом и грилем на заднем дворе.

Первым массовым пригородом стал Левиттаун, возведенный в 1947 году на Лонг-Айленде. Компания Уильяма Левитта использовала конвейерный принцип, поэтому дом можно было построить всего за несколько дней. Далее Америка начала растекаться вширь – и так появилась страна пригородов.



Почему американские города не похожи на европейские?

Если в Европе или Украине города удобны для пешеходов, то США спроектированы для автомобилей. На улицах – редко кто ходит пешком, ведь инфраструктура подстроена под авто.

Интересно, что центры городов – не самое престижное место для жизни. Небоскребы в даунтаунах обычно предназначены для офисов или аренды. После пяти вечера они пустеют. Лучшие районы – за пределами центра, в тех самых одноэтажных пригородах.

Почему еще американцы не покупают квартиры, хотя они дешевле?

Несмотря на то, что квартиры стоят меньше, их покупают неохотно. Например, в Лос-Анджелесе дом в хорошем районе стартует от 1,5 миллиона долларов, тогда как квартиру можно найти за 850 – 900 тысяч. Казалось бы, выгоднее – но нет.

Дело в том, что большинство квартир в США – это condo, аналог наших ОСМД, где владельцы платят ежемесячные сборы (так называемые HOA fees) за содержание территории, охрану, бассейн, паркинг, ремонт лифтов и тому подобное. Иногда эта плата достигает 800 – 1 000 долларов в месяц, а иногда и больше. Поэтому американцы считают, что лучше уже платить за собственный дом, а не за квартиру, которая требует таких же ежемесячных расходов.

Подытоживая, заметим, что хотя американские небоскребы до сих пор поражают масштабом, настоящая жизнь страны – не в башнях, а в пригородах. Именно там – зеленый газон, дом с белым забором и запах барбекю во дворе. И эта картинка – повседневность большинства американцев.

Почему дома в США без заборов?

В частных домах в США почти нет заборов. Это имеет свое объяснение.

В США большинство частных домов подчинены ассоциациям домовладельцев, которые устанавливают строгие правила относительно вида дома и участка. Строительство высокого забора в США считается дорогим и непрактичным. Материалы и конструкция американских домов также влияют на отсутствие заборов. Высокие заборы могут создавать препятствия во время пожара, затрудняя эвакуацию и работу спасателей.