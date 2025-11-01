Як у США з'явилася "одноповерхова мрія" і чому американці не хочуть жити у квартирах, 24 Канал розповідає з посиланням на ютуб "Українки у США".

Скільки американців живуть у власних будинках?

За даними Census Bureau та Simple Insurance, приблизно 65% жителів США мешкають у власних будинках. Ще 27% – у квартирах або житлових кооперативах, приблизно третина з яких орендують ці помешкання. Приблизно 6,5% американців живуть у трейлерах, а частина населення взагалі не має даху над головою.

Звідки взялася ідея будинків як мірила успіху?

До Другої світової війни американські міста були більш "європейськими": люди жили поруч із центром, ходили пішки, користувалися трамваями. Але все змінилося після війни. Мільйони солдатів повернулися додому, створювали родини – і їм потрібно було житло. Держава підтримала купівлю будинків через пільгові іпотеки для ветеранів. Так народилася "американська мрія" – власний будинок із газоном, гаражем і грилем на задньому дворі.

Першим масовим передмістям став Левіттаун, зведений у 1947 році на Лонг-Айленді. Компанія Вільяма Левітта використала конвеєрний принцип, тож будинок можна було збудувати всього за кілька днів. Далі Америка почала розтікатися вшир – і так з'явилася країна передмість.



Більшість американців живуть у приватних будинках / Фото publicdomainpictures.net

Чому американські міста не схожі на європейські?

Якщо в Європі чи Україні міста зручні для пішоходів, то США спроєктовані для автомобілів. На вулицях – рідко хто ходить пішки, адже інфраструктура підлаштована під авто.

Цікаво, що центри міст – не найпрестижніше місце для життя. Хмарочоси у даунтаунах зазвичай призначені для офісів або оренди. Після п'ятої вечора вони порожніють. Найкращі райони – за межами центру, у тих самих одноповерхових передмістях.

Чому ще американці не купують квартири, хоча вони дешевші?

Попри те, що квартири коштують менше, їх купують неохоче. Наприклад, у Лос-Анджелесі будинок у гарному районі стартує від 1,5 мільйона доларів, тоді як квартиру можна знайти за 850 – 900 тисяч. Здавалося б, вигідніше – але ні.

Річ у тому, що більшість квартир у США – це condo, аналог наших ОСББ, де власники платять щомісячні збори (так звані HOA fees) за утримання території, охорону, басейн, паркінг, ремонт ліфтів тощо. Іноді ця плата сягає 800 – 1 000 доларів на місяць, а подекуди й більше. Тому американці вважають, що краще вже платити за власний будинок, а не за квартиру, яка потребує таких самих щомісячних витрат.

Підсумовуючи, заважимо, що хоча американські хмарочоси досі вражають масштабом, справжнє життя країни – не у вежах, а в передмістях. Саме там – зелений газон, будинок із білим парканом і запах барбекю у дворі. І ця картинка – повсякденність більшості американців.

Чому будинки у США без парканів?

У приватних будинках у США майже немає парканів. Це має своє пояснення.

У США більшість приватних будинків підпорядковані асоціаціям домовласників, які встановлюють суворі правила щодо вигляду будинку та ділянки. Будівництво високого паркану в США вважається дорогим і непрактичним. Матеріали та конструкція американських будинків також впливають на відсутність парканів. Високі паркани можуть створювати перешкоди під час пожежі, ускладнюючи евакуацію та роботу рятувальників.