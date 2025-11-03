Завдяки оренді потенційний покупець мав можливість протестувати житло, пише 24 Канал з посиланням на Realtor.com.

Скільки коштує будинок Леонардо Ді Капріо?

Раніше повідомлялося, що Ді Капріо виставив "рідкісний" будинок на березі моря за 23 мільйони доларів. Оренда унікального будинку коштувала 65 тисяч доларів на місяць.

Цього тижня ціна на чотирикімнатний будинок була знижена до 19,99 мільйона доларів, а оренда – 59 тисяч доларів на місяць. Вартість зменшилась на 3 мільйони доларів.

Придбав Ді Капріо цей будинок у липні 2021 року і заплатив за нього 14 мільйонів доларів.

Як виглядає маєток Ді Капріо?

Будинок розташований поблизу Тихоокеанського узбережжя. Зазначається, що таку нерухомість дуже рідко пропонують на продаж.

Завдяки розташуванню, є ексклюзивний доступ до одного з найкращих пляжів Малібу, де відпочивають знамениті зірки кіноіндустрії.

Цікаво! Досі невідомо, чи актор взагалі коли-небудь використовував цей маєток як постійне місце проживання. Вперше будинок було виставлено на ринок оренди у квітні 2025 року.

На фотографіях було мало унікального стилю Ді Капріо. Але дуже багато вільного простору, заповненого нейтральними меблями та декором у скандинавському стилі. В описі зазначалося, що будинок оснащений першокласним оздобленням та технікою.

Вид з балкона будинку / Фото Realtor

Елітна нерухомість займає найзручніше центральне місце на узбережжі. Особливістю будинку стали стіни зі скла, що дозволяють мешканцям будинку насолоджуватися видом на океан. Також маєток має кілька балконів та внутрішніх двориків.

Вітальня будинку Ді Капріо з каміном / Фото Realtor

У будинку є камін для додаткового комфорту, особливо у прохолодні дні. Підлога з натурального дерева та білі стіни створюють мінімалістичний інтер'єр.

Ванна кімната зроблена у стилі спа, з великою ванною та душем. Кухня також виконана у світлих тонах, зроблена зручною та компактною.

Кухня у маєтку / Фото Realtor

У маєтку є величезна гардеробна. Але найпривабливішою вважається тераса, яка знаходиться зовні та має вогнище, зону відпочинку, душ та сауну.

Тераса у маєтку Ді Капріо / Фото Realtor

Цікаво! В оголошенні зазначається, що з цього місця жителі можуть час від часу бачити дельфінів, що плавають в океані.

Яка особливість стилю інтер'єру Ді Капріо?