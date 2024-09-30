Видання RJ Living зазирнуло у світлицю до голлівудського актора. Експертка із дизайну підказала, як кожен може повторити "лео-стиль" у своїй оселі.

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У чому особливість вітальні Ді Капріо

З театральними лампами в стилі ретро та оголеними лампочками в дусі старого Голлівуду, не дивно, що вітальня Леонардо Ді Капріо має такий вигляд, ніби зійшла прямо з кіноекрану. Усе тут виглядає так, ніби могло бути (і, ймовірно, є) реквізитом із фільму, що додає простору особливий "лео-стиль".

Вітальня Ді Капріо / Фото Architecture Digest

Коли дизайнерку попросили прокоментувати цю вітальню, вона звернула увагу на зв'язок між Ді Капріо та його простором.

Ця інтерпретація теплої, природної вітальні включає драматичний натяк на Голлівуд. З фігуркою коня, роялем і лампою на стелі кімната поєднує комфорт із ноткою фантазії,

– сказала вона.

Меблі, які допоможуть відтворити "лео-стиль" / Фото Кетрін Джейкоб

Як відтворити "лео-стиль" у себе вдома: Диван у молочному, бежевому відтінках та кам'янисто-сіре крісло додадуть відчуття тепла і текстури. Березовий килим слугуватиме основою для зони сидіння. Він поєднує у собі теплі коричневі відтінки деревного вугілля та пісочний колір слонової кістки. Береза ​​передає необроблений зовнішній вигляд, який допомагає привнести тактильність і тепло в інтер’єр, який зазвичай зустрічається в природі. Журнальний столик стане яскравим і стильним акцентом у центрі. Міцний, виготовлений з європейського дуба, він надійно розташований на тонкій, але виразній структурі ніжок. Наближаючись до перетину, дві ніжки у формі літери L ніколи не перетинаються, створюючи прекрасний контраст легкого та важкого. Підкреслити дизайн кімнати допоможе підвісна система для освітлення згори.