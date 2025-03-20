20:30

Артдеко та артнуво – це найпопулярніші стилі інтер'єру, які використовували у 20 столітті. Оскільки мінімалізм вже всім набрид, а в тренді сьогодні еклектика, то прийшов час згадати про ці розкішні стилі з минулого.