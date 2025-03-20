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20 бер
20:30

Артдеко та артнуво: чим відрізняються ці стилі інтер'єру, які родом з 20 століття

Артдеко та артнуво – це найпопулярніші стилі інтер'єру, які використовували у 20 столітті. Оскільки мінімалізм вже всім набрид, а в тренді сьогодні еклектика, то прийшов час згадати про ці розкішні стилі з минулого.
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