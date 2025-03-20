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Артдеко та артнуво: чим відрізняються ці стилі інтер'єру, які родом з 20 століття
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Дизайнери назвали 3 речі, які ніколи не варто розміщувати в маленькій ванній кімнаті
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Естетично та вишукано: в чому особливість гардеробної кімнати відомої тенісистки Серени Вільямс
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Весна 2025 року: дизайнери інтер'єру розкрили головні тренди сезону
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Це найсміливіший інтер'єр: як Майлі Сайрус пішла проти правил у своїй ванній
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Застаріло чи круто: нова меблева тенденція розділила думки дизайнерів
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аудіо
19 березня
Елемент спальні, на який мало хто звертає увагу, але він дуже важливий у феншуї
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Це найгірші місця: де ніколи не можна ставити чайник на кухні
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На це часто навіть не звертають увагу, а дарма: яка найпоширеніша помилка в інтер'єрі
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Будинок, де знімали культовий серіал з Кірою Найтлі, виставили на продаж: який він всередині
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Популярні планування вітальні, які вже давно застаріли: як робити натомість
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Дизайнери розвінчали 5 міфів щодо оформлення маленьких кухонь
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18 березня
Експерти назвали трендові кімнатні рослини, які осучаснять інтер'єр
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Поєднують стиль і розкіш: які дивани в тренді у 2025 році
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Дизайнерка інтер'єру поділилася, що вона ніколи не зробила б у своїй оселі
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Постільна білизна у 2025 році: дизайнери назвали 8 головних трендів
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Для справжніх естетів: як поєднати чорний і коричневий кольори в інтер'єрі
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Дизайнери пояснили, чому виникає ефект "дешевої" кухонної плитки
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20 бер
20:30
Артдеко та артнуво: чим відрізняються ці стилі інтер'єру, які родом з 20 століття
Артдеко та артнуво – це найпопулярніші стилі інтер'єру, які використовували у 20 столітті. Оскільки мінімалізм вже всім набрид, а в тренді сьогодні еклектика, то прийшов час згадати про ці розкішні стилі з минулого.
20 бер
18:11
Дизайнери назвали 3 речі, які ніколи не варто розміщувати в маленькій ванній кімнаті
20 бер
15:30
Естетично та вишукано: в чому особливість гардеробної кімнати відомої тенісистки Серени Вільямс
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Популярні планування вітальні, які вже давно застаріли: як робити натомість
Для справжніх естетів: як поєднати чорний і коричневий кольори в інтер'єрі
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Простір та стиль
Артдеко та артнуво: чим відрізняються ці стилі інтер'єру, які родом з 20 століття
Дизайнери назвали 3 речі, які ніколи не варто розміщувати в маленькій ванній кімнаті
Це найсміливіший інтер'єр: як Майлі Сайрус пішла проти правил у своїй ванній
Застаріло чи круто: нова меблева тенденція розділила думки дизайнерів
Декор
Естетично та вишукано: в чому особливість гардеробної кімнати відомої тенісистки Серени Вільямс
На це часто навіть не звертають увагу, а дарма: яка найпоширеніша помилка в інтер'єрі
Експерти назвали трендові кімнатні рослини, які осучаснять інтер'єр
Поєднують стиль і розкіш: які дивани в тренді у 2025 році
Тренди у дизайні
Весна 2025 року: дизайнери інтер'єру розкрили головні тренди сезону
Популярні планування вітальні, які вже давно застаріли: як робити натомість
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