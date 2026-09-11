Про це повідомило видання People.

Нагадаємо, родина лише нещодавно повернулася до Британії після понад шести років життя у США. Для Арчі та Лілібет це перша школа у Великій Британії. Арчі народився тут у 2019 році, але вже наступного року разом із батьками переїхав до Каліфорнії. Лілібет народилася у США у 2021 році. Тепер діти знову живуть у Великій Британії та ходять там до школи. Для Гаррі та Меган перші дні після переїзду були насамперед присвячені дітям.

Облаштування дітей було і залишається їхнім головним завданням. Усе інше стане на свої місця, коли настане відповідний час. Їм багато чого потрібно зробити.... Вони раді повернутися,

– розповів близький до родини інсайдер.

Напередодні король Чарльз III пояснив, чи повернуться Гаррі та Меган до виконання королівських обов'язків після переїзду до Великої Британії

При цьому Гаррі та Меган не розголошують, до якої саме школи ходять їхні діти. Її назву тримають у секреті заради безпеки Арчі та Лілібет. Водночас відомо, що навчання дітей обійдеться батькам у 70 тисяч доларів на рік. За кожну дитину Гаррі та Меган платитимуть по 35 тисяч доларів.

Додамо, що Арчі та Лілібет – не єдині представники королівської родини, які цього року пішли до нової школи. Їхній двоюрідний брат, 13-річний принц Джордж, також почав навчання в Ітонському коледжі.