Про це повідомило видання The Telegraph.

Сассекські прилетіли до аеропорту Бірмінгема 26 серпня. Тепер вони хочуть спокійно облаштуватися у новому будинку.

У вересні їхні діти, семирічний принц Арчі та п'ятирічна принцеса Лілібет, мають розпочати навчання у британській школі.

Вважається, що сім'я житиме в Котсволдсі – затишному містечку на заході Англії, де Гаррі та Меган уже раніше орендували будинок. Водночас вони не відмовлятимуться від свого життя у США та збережуть будинок у Каліфорнії. Також у подружжя є житло в Португалії.

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Точний термін перебування Гаррі та Меган у Британії невідомий.

Як довго вони залишатимуться? Я не знаю, але це буде тривалий період. Чи то шість місяців, рік, два роки… хто знає,

– зазначило джерело виданню The Telegraph.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото Getty images

Цікаво, що цього разу сім'я приїхала без державного поліцейського супроводу. Після того як у 2020 році Гаррі та Меган відмовилися від виконання королівських обов'язків, вони втратили право на постійну охорону коштом британських платників податків. Тепер рівень їхньої безпеки визначають окремо під час кожного приїзду до країни. Цього разу їх супроводжує власна команда охоронців.

При цьому Гаррі та Меган не повертаються до виконання офіційних обов’язків у королівській родині. Вони просто планують певний час жити у Великій Британії разом із дітьми.

До країни подружжя також привезло своїх собак Мію та Пулу. А ось курей, яких вони тримають у своєму маєтку в Каліфорнії, залишили там. Це може означати, що Гаррі та Меган не планують остаточно переїжджати з США.

Додамо, що у США пара прожила близько шести років. У 2020 році після відмови від королівських обов'язків вони спочатку переїхали у Лос-Анджелесі, а влітку 2020 року оселились у Монтесіто, Каліфорнія.

До речі, раніше ми розповідали про те, хто в королівській родині проти повернення принца Гаррі та Меган Маркл у Велику Британію.