Об этом сообщило издание People.

Напомним, семья лишь недавно вернулась в Великобританию после более чем шести лет проживания в США. Для Арчи и Лилибет это первая школа в Великобритании. Арчи родился здесь в 2019 году, но уже в следующем году вместе с родителями переехал в Калифорнию. Лилибет родилась в США в 2021 году. Теперь дети снова живут в Великобритании и ходят там в школу. Для Гарри и Меган первые дни после переезда были посвящены прежде всего детям.

Обустройство детей было и остается их главной задачей. Все остальное встанет на свои места, когда придет соответствующее время. Им предстоит многое сделать... Они рады вернуться,

– рассказал близкий к семье инсайдер.

Накануне король Чарльз III объяснил, вернутся ли Гарри и Меган к исполнению королевских обязанностей после переезда в Великобританию

При этом Гарри и Меган не разглашают, в какую именно школу ходят их дети. Ее название держат в секрете ради безопасности Арчи и Лилибет. В то же время известно, что обучение детей обойдется родителям в 70 тысяч долларов в год. За каждого ребенка Гарри и Меган будут платить по 35 тысяч долларов.

Добавим, что Арчи и Лилибет – не единственные представители королевской семьи, которые в этом году пошли в новую школу. Их двоюродный брат, 13-летний принц Джордж, также начал обучение в Итонском колледже.