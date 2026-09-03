Для 7-летнего принца Арчи и 5-летней принцессы Лилибет начинается совершенно новый этап. Как сообщает Page Six, уже в ближайшие дни малыши пойдут в частную британскую школу.

Название учебного заведения держат в строгом секрете ради безопасности звездных наследников. Известно лишь то, что за образование сына и дочери Гарри и Меган будут платить солидную сумму – 70 тысяч долларов в год, то есть по 35 тысяч за каждого ребенка. Кстати, семья Решетников платит за школу своих трех сыновей 39 тысяч долларов в год с учетом скидки.

Эта элитная школа предлагает ученикам гораздо больше, чем просто стандартные уроки. На территории огромного кампуса есть множество творческих студий, современная кухня, научные лаборатории и большой театральный зал с репетиционными комнатами. Для активного досуга малышам доступны бассейн, травяные поля и спортивные площадки с искусственным покрытием. А главной изюминкой является то, что дети смогут плавать на лодках и каяках по местной реке.

Принц Гарри с детьми / фото из инстаграма

Несмотря на роскошные условия, Меган Маркл серьезно нервничает из-за начала учебы. Королевские эксперты отмечают, что малыши могут стать легкой мишенью для фотографов по дороге в школу. Супруга принца Гарри откровенно признавалась, что не хочет, чтобы ежедневная поездка на уроки превратилась в настоящую "королевскую фотосессию с отрядом папарацци".

Ситуацию существенно осложняет вопрос безопасности. Поскольку супруги отказались от выполнения королевских обязанностей, государство больше не предоставляет им официальную охрану. Принц Гарри оплачивает услуги частных телохранителей из собственного кармана, однако по британским законам им строго запрещено носить оружие.

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию, но не все члены королевской семьи встретили их с распростертыми объятиями.

