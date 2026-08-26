Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл приняли решение вернуться в Великобританию. Ожидается, что переезд состоится уже в конце августа. Несмотря на официальные заявления о возможном примирении, в самом дворце эта новость вызвала неоднозначную реакцию, а давнее обещание Кейт Миддлтон в отношении племянницы Лилибет теперь звучит с ощутимой иронией, отмечает издание HELLO!.

Радость для короля и раздражение принца Уильяма

Возвращение Сассекских стало неожиданностью для многих. Монарх Чарльз III узнал о переезде сына всего за три дня до того, как информация попала в прессу. Впрочем, 77-летний король, который продолжает бороться с онкологическим заболеванием, воспринял это с радостью, ведь он стремится чаще видеть внуков – Арчи и Лилибет.



Принц Гарри с детьми / фото из инстаграма

Совершенно иная атмосфера царит в семье принца Уильяма. Инсайдеры утверждают, что принц Уэльский и Кейт Миддлтон не слишком в восторге от предстоящего соседства. По словам королевского обозревателя Эмили Нэш, Уильям и Кейт точно не ждут родственников с распростертыми объятиями, хотя и успели проанализировать эти новости до официального анонса.

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Я не представляю себе мира, в котором их встречали бы с распростертыми объятиями. Но стоит ожидать, что король обсудил это с Уильямом, если узнал об этом заранее. Принца и принцессу Уэльских предупредили заранее, поэтому у них было время осознать и принять эту новость,

– говорит Нэш.

Давнее обещание, которое так и не сбылось

Напряжение ощущается особенно остро, если вспомнить июнь 2021 года, когда родилась дочь Гарри и Меган Лилибет. Тогда на вопрос журналистов о знакомстве с новорожденной племянницей Кейт Миддлтон ответила, что очень хочет ее увидеть.

Нет, мы еще не общались. Но я желаю ей всего самого лучшего. Я с нетерпением жду встречи с ней, поскольку мы до сих пор ее не видели, так что надеюсь, это произойдет в ближайшее время,

– говорила тогда Кейт.



Кейт Миддлтон ни разу не видела свою племянницу / Getty Images

Прошло пять лет, однако принц Уильям и Кейт так и не встретились с Лилибет лично. Даже во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II в 2022 году частная встреча двух семей так и не состоялась. Станет ли нынешний переезд возможностью перевернуть страницу – вопрос остается открытым.

Возвращаются ли Меган и Гарри в Великобританию навсегда?

Это возвращение на родину может оказаться для Меган и Гарри коротким эпизодом. По данным источника издания Mirror, пребывание Сассекских в Великобритании может носить лишь временный характер и длиться от полугода до года или чуть дольше. Супруги до сих пор окончательно не определились со своими долгосрочными планами, поэтому среди вероятных направлений для следующего переезда они рассматривают Канаду или Австралию.

Кстати, на фоне всех этих новостей о переезде Меган Маркл может вновь появиться на экране. Супругу принца Гарри могут пригласить в третий сезон сериала "Джентльмены".