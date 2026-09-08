7 вересня король Чарльз III розпорядився розіслати представникам британського уряду, військових та інших державних установ лист із поясненнями щодо Гаррі та Меган, пише People.

У ньому монарх підтвердив: Гаррі та Меган не повертаються до виконання офіційних обов'язків у королівській родині.

У листі нагадали, що в січні 2020 року герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від виконання офіційних обов'язків від імені монарха. Відтоді вони не виконують представницьких функцій від імені короля та залишаються фінансово незалежними.

Отже, нинішній статус герцога та герцогині Сассекських не змінився,

– йдеться в листі.

Також у документі зазначається, що Гаррі та Меган можуть продовжувати займатися благодійністю, однак робитимуть це як приватні особи. Їхня участь у благодійних проєктах не означає повернення до виконання королівських обов'язків.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty images

Окремо в листі згадали питання безпеки Гаррі та його родини. Усі питання щодо їхньої охорони та можливого використання для цього державних коштів мають вирішуватися через Букінгемський палац.

До слова, повернення Гаррі та Меган до Великої Британії вже встигло викликати реакцію не лише у королівських колах. Раніше Дональд Трамп висловився щодо рішення подружжя знову оселитися у Великій Британії.