Про це повідомило видання BBC.

Раніше британські ЗМІ припускали, де саме навчатиметься старший син принца Вільяма. Перед вступом до Ітона Джордж навчався у приватній школі Lambrook у Беркширі. Серед можливих варіантів для подальшого навчання називали кілька престижних шкіл. Зрештою родина обрала Ітон – один із найвідоміших приватних навчальних закладів Великої Британії.

Таким чином Джордж продовжив сімейну традицію. Свого часу тут навчалися його батько принц Вільям, дядько принц Гаррі та граф Спенсер.

Відтепер принц житиме не вдома, а безпосередньо на території коледжу. В Ітоні є 25 окремих пансіонів, де проживають учні. У кожному з них мешкає приблизно 55 школярів віком від 13 років. За дітьми постійно наглядають працівники школи.

Принца вже сфотографували у традиційній формі Ітона. Він був одягнений у чорний фрак, жилет і білий жорсткий комір.

Ітон вважається однією з найпрестижніших приватних шкіл Великої Британії, де свого часу навчалися 20 майбутніх прем'єр-міністрів країни. Раніше ми розповідали, скільки коштуватиме навчання принца Джорджа в престижному коледжі.