Сім'я обрала цей навчальний заклад не випадково, адже раніше у ньому вчились як члени королівської родини, так й інші відомі політики та знаменитості. Ітонський коледж має статус одного з найелітніших у Великій Британії, передає 24 Канал.

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Річна вартість навчання складає близько 63 тисяч фунтів стерлінгів (умовно це десь 85 тисяч доларів). Королівській сім'ї дорого обійдеться навчання Джорджа. Ба більше, можливо, у майбутньому принцеса Шарлотта та принц Луї також підуть стопами старшого брата.

Раніше Джордж навчався у школі Ламбрук, що у Беркширі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Хто з відомих людей навчався в Ітонському коледжі?

З представників королівської родини: принц Вільям і принц Гаррі;

колишнній прем'єр-міністр Великої Британії – Борис Джонсон;

актор і лауреат премії Оскар – Едді Редмейн;

британський актор і продюсер – Деміен Льюїс;

зірка фільмів Marvel – Том Гіддлстон;

експрем'єр Великої Британії – Девід Кемерон;

зірка серіалу "Доктор Хаус" – Г'ю Лорі.

Варто нагадати, що принц Джордж другий у списку на трон. Він зможе стати королем у тому випадку, коли помруть його дідусь та батько.