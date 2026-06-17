Про це повідомляє News.com.au. Як пише HELLO, герцога Сассекського вперше з 2022 року супроводжуватиме дружина та їхні діти: принц Арчі та принцеса Лілібет.

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За інформацією джерела, принц Гаррі "хотів би познайомити дітей зі своєю ширшою родиною" та показати їм, де він виріс. Проте, схоже, що сім'я не планує переїжджати до Великої Британії на постійно.

Це справді дуже сумно – особливо для Гаррі – що він не зміг безпечно повернути свою дружину та дітей до Великої Британії, щоб відновити зв'язок з друзями та родиною, але кожен зрозуміє його бажання поставити їхню безпеку на перше місце,

– заявив інсайдер.

Коли Меган Маркл з дітьми востаннє відвідували Велику Британію?

Меган Маркл не поверталася до Великої Британії майже чотири роки. У 2022 році вона була на похороні королеви Єлизавети II. Проте, як повідомляє HELLO, у травні герцогиня Сассекська ненадовго зупинилася в лондонському аеропорту Хітроу, коли летіла до Лос-Анджелеса з Женеви.

Принц Арчі та принцеса Лілібет лише один раз приїжджали до Великої Британії – на урочистості з нагоди платинового ювілею покійної королеви того ж року.

Принц Гаррі кілька разів повертався додому. Зокрема, на слухання у справі про порушення недоторканності приватного життя у Високому суді та для участі у судовому розгляді з питань безпеки. Однак його дружина, син і донька завжди залишалися у Монтесіто (штат Каліфорнія).

Герцог Сассекський востаннє зустрічався з батьком, королем Чарльзом III, у вересні минулого року. Коротка зустріч відбулась у Кларенс-Хаусі. Тоді Гаррі приїхав на Батьківщину для участі в благодійних заходах.