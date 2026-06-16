Про це повідомляє People. Більше про образ принцеси Уельської читайте в матеріалі.

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Кейт Міддлтон одягнула монохромну світло-жовту сукню-пальто, пошиту Патріком Макдауеллом, а доповнила свій образ крислатим капелюхом у тон від Джейн Тейлор.

Для заходу принцеса Уельська також обрала особливі сережки: ті самі, в яких була на весіллі з принцом Вільямом у 2011 році. Їх виготовив лондонський ювелір Робінсон Пелхем.

Ця прикраса – подарунок батьків Кетрін на весілля. Діамантові сережки прикрашені підвіскою у вигляді дубового листа, а всередині жолудь у формі груші, який натякає на герб сім'ї Міддлтон.

Принц і принцеса Уельські / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Зазначимо, щороку в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку проходить церемонія на честь найстарішого та найпочеснішого лицарського ордену у Великій Британії.

Король Едуард III заснував Орден Підв'язки, надихнувшись історіями про короля Артура та лицарів Круглого столу. Кейт дебютувала на заході у 2008 році, коли Вільям отримав лицарське звання. Присутність Міддлтон показала, що королівська родина прийняла її навіть за кілька років до заручин з принцом.

Король Чарльз III, королева Камілла та інші члени Ордену Підв'язки одягли традиційні сині оксамитові мантії та капелюхи з пір'ям страуса.

На церемонії монарх нагороджує нових кавалерів орденськими відзнаками у Тронній залі Віндзорського замку. Потім члени та офіцери Ордену Підв'язки відвідують обід, який влаштував король, після цього в каплиці Святого Георгія запланована служба, де відбувається інавгурація нових кавалерів.

Хто є членом Ордену Підв'язки?

Членство в Ордені Підв'язки доступне виключно королю Чарльзу III, деяким високопоставленим членам королівської родини та 24 лицарям і дамам, яких монарх відзначив за державну службу.

Серед королівських осіб, що входять до Ордену Підв'язки: королева Камілла, принц Вільям, принцеса Анна, принц Едвард, принцеса Олександра, герцог Кентський, герцог і герцогиня Глостерські.

З нього виключеного колишнього принца Ендрю. Король позбавив брата королівських титулів та почестей у 2025 році на фоні відновленого розслідування щодо його зв'язків з Джеффрі Епштейном.