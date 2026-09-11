Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

У Києві внаслідок атаки російських безпілотників зафіксували влучання в автозаправні станції. За попередньою інформацією, одна з АЗС зазнала влучання у Дніпровському районі столиці.

Також стало відомо про влучання в АЗС в Оболонському районі Києва. Наразі інформація про можливі руйнування, постраждалих та наслідки ударів уточнюється. Рятувальники та інші екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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