Як повідомляє видання CNN, це ставить під велике питання будь-які перспективи подальших мирних ініціатив.

Демонстративні удари та нові вимоги Кремля

У середу, 9 вересня, російський реактивний безпілотник порушив повітряний простір Молдови, через що довелося затримати виліт літака з Володимиром Зеленським до Норвегії.

Крім того, одразу після завершення візиту спецпосланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Києва й Москви росіяни відновили повітряні атаки по Україні, внаслідок яких загинули люди.

За даними журналістів, Кремль продовжує висувати вимоги щодо демілітаризації України та відмови від територій, які російські війська навіть не захопили. Водночас американська сторона намагається знайти компроміс, який влаштує обидві сторони, хоча вимоги Москви залишаються абсолютно неприйнятними для Києва.

Оцінки у Вашингтоні та реалії переговорів

Затримка полягає в тому, що двоє людей ненавидять одне одного,

– заявляв Дональд Трамп.

Зі свого боку Державний секретар США Марко Рубіо зауважив, що протягом кількох тижнів існує шанс досягти прийнятного висновку для обох сторін, проте для цього потрібно виконати колосальний обсяг роботи.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше Трамп заявив, що Путін прагне укласти угоду після особистої телефонної розмови з очільником Кремля.

Також нагадаємо, раніше ми писали, що президент США називав особисті стосунки лідерів головною перешкодою для миру, заявивши про наявність власної ідеї щодо врегулювання конфлікту.