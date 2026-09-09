Проте, на яких саме умовах готовий домовитись міжнародний злочинець Трамп не зазначив. Про свій діалог з Путіним він розповів під час зустрічі з журналістами.

Що сказав Трамп?

Президент США назвав свою розмову з російським лідером чудовою. Він заявив, що Путін хоче миру.

Американський президент додав, що було б чудово, якби Зеленський також хотів завершити війну.

У нас була чудова розмова. Він хоче укласти угоду, і якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре,

– зазначив американський лідер.

На запитання репортера, у чому причина того, що угода досі не підписана, президент США відповів, що це через двох людей, "які ненавидять одне одного". Про воєнні злочини російської армії та обстріли українських міст Дональд Трамп не згадав.

Після того журналіст запитав, що дає американському лідеру впевненість у тому, що він зможе цього досягти. Президент США заявив, що Путін та Зеленський втомились продовжувати війну.

Я так думаю, тому що розмовляю з людьми. Я все життя тільки цим і займаюся – розмовляю з людьми. Я знаюся на угодах, і ці двоє втомилися воювати,

– заявив Трамп.

Нагадаємо, що у вівторок, 8 вересня, очільники США та Росії провели телефонну розмову. Політики нібито обговорювали результати поїздки представників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви 5 – 6 вересня.