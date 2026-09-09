Однако на каких именно условиях готов договориться международный преступник Трамп не уточнил. О своем диалоге с Путиным он рассказал во время встречи с журналистами.

Что сказал Трамп?

Президент США назвал свой разговор с российским лидером замечательным. Он заявил, что Путин хочет мира.

Американский президент добавил, что было бы замечательно, если бы Зеленский также хотел положить конец войне.

У нас был замечательный разговор. Он хочет заключить соглашение, и если Зеленский хочет заключить соглашение, это было бы очень хорошо,

– отметил американский лидер.

На вопрос репортера, почему соглашение до сих пор не подписано, президент США ответил, что это из-за двух людей, "которые ненавидят друг друга". О военных преступлениях российской армии и обстрелах украинских городов Дональд Трамп не упомянул.

После этого журналист спросил, что дает американскому лидеру уверенность в том, что он сможет этого добиться. Президент США заявил, что Путин и Зеленский устали продолжать войну.

Я так думаю, потому что разговариваю с людьми. Я всю жизнь только этим и занимаюсь – разговариваю с людьми. Я разбираюсь в сделках, и эти двое устали воевать,

– заявил Трамп.

Напомним, что во вторник, 8 сентября, лидеры США и России провели телефонный разговор. Политики якобы обсуждали итоги поездки представителей Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву 5–6 сентября.