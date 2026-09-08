Накануне Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. О подробностях разговора пишут российские пропагандистские СМИ.

Что известно о разговоре?

Российский и американский лидеры провели телефонный разговор, который длился час. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков рассказал, о чем беседовали политики.

По словам чиновника, Трамп заявил, что заинтересован в мирном урегулировании войны в период своего президентства. Глава Белого дома сказал собеседнику, что прекращение российской агрессии якобы сразу открыло бы перспективы для полного восстановления американо-российских отношений. президент США заявил кремлевскому диктатору, что восстановление торговых связей между Вашингтоном и Москвой принесет колоссальную выгоду обоим государствам.

Российские СМИ утверждают, что Путин, в свою очередь, сказал, что у Москвы даже "на уме нет" никаких агрессивных планов в отношении Европы. В то же время они забыли упомянуть, что их президент также обещал никогда не нападать на Украину. Ушаков сказал, что Путин якобы заявил Трампу, что спекуляции о "российской угрозе" служат Европейскому Союзу прикрытием для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов.

Политики договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, в частности по обмену задержанными и осужденными. Они пообещали поддерживать связь и при необходимости звонить друг другу.

В понедельник, 8 сентября, президент Украины также подвел итоги консультаций с представителями США и стран E3 в Киеве. Владимир Зеленский тогда отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили поставки систем ПВО, технологическое сотрудничество и формирование зимнего пакета поддержки.