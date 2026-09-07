Киев готовит следующие встречи и переговоры. Об этом сообщил президент Украины.
Что сказал Зеленский?
Глава государства рассказал, что в столице состоялись три раунда переговоров с делегацией президента США. К встречам также присоединились представители стран E3 – Франции, Великобритании и Германии.
Кроме того, Владимир Зеленский провел отдельные переговоры тет-а-тет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам дня. Главной целью встреч президент назвал сохранение активного дипломатического трека и совместную координацию действий между партнерами.
Участники совещания обсуждали потребности Украины в укреплении противовоздушной обороны и развитии соответствующего технологического сотрудничества. Стороны согласовали детали необходимого зимнего пакета поддержки, который должен защитить инфраструктуру от российских обстрелов.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Партнеры знают, что может сработать и что должно сработать именно к зиме. Координируем дальнейшие шаги. Украинские предложения конструктивны, и так будет всегда,
– заявил Зеленский.
В воскресенье, 6 сентября, по окончании переговоров глава государства назвал их конструктивными. Он также рассказал, что Украина ожидает значительный объем помощи и возможность использования американского сжиженного природного газа (LNG).