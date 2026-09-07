Київ готує наступні зустрічі й комунікацію. Про це президент України написав у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Глава держави розповів, що у столиці відбулися три раунди перемовин із делегацією Президента США. До зустрічей також долучилися представники країн E3 – Франції, Великої Британії та Німеччини.

Окрім того, Володимир Зеленський провів окремі переговори тет-а-тет зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками дня. Головною метою зустрічей президент назвав збереження активного дипломатичного треку та спільної координації дій між партнерами.

Учасники наради обговорювали потреби України у зміцненні протиповітряної оборони та розвитку відповідної технологічної співпраці. Сторони узгодили деталі необхідного зимового пакета підтримки, який має захистити інфраструктуру від російських обстрілів.

Партнери знають, що може спрацювати і що має спрацювати саме до зими. Координуємо подальші кроки. Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди,

– заявив Зеленський.

У неділю, 6 вересня, після закінчення перемовин глава держави назвав їх конструктивними. Він також розповів, що Україна очікує на значний обсяг допомоги та можливість використання американського скрапленого природного газу (LNG).