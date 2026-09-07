Київ готує наступні зустрічі й комунікацію. Про це президент України написав у власних соцмережах.
Що сказав Зеленський?
Глава держави розповів, що у столиці відбулися три раунди перемовин із делегацією Президента США. До зустрічей також долучилися представники країн E3 – Франції, Великої Британії та Німеччини.
Окрім того, Володимир Зеленський провів окремі переговори тет-а-тет зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками дня. Головною метою зустрічей президент назвав збереження активного дипломатичного треку та спільної координації дій між партнерами.
Учасники наради обговорювали потреби України у зміцненні протиповітряної оборони та розвитку відповідної технологічної співпраці. Сторони узгодили деталі необхідного зимового пакета підтримки, який має захистити інфраструктуру від російських обстрілів.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Партнери знають, що може спрацювати і що має спрацювати саме до зими. Координуємо подальші кроки. Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди,
– заявив Зеленський.
У неділю, 6 вересня, після закінчення перемовин глава держави назвав їх конструктивними. Він також розповів, що Україна очікує на значний обсяг допомоги та можливість використання американського скрапленого природного газу (LNG).