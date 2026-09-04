Про це він повідомив під час спілкування із журналістами.

Що заявив Трамп?

За словами Трампа, саме особисті стосунки між Зеленським і Путіним можуть бути одним із факторів, які ускладнюють переговорний процес.

Є президент Зеленський і президент Путін – вони по-справжньому ненавидять один одного. Між ними серйозна ненависть, і це їм заважає,

– заявив президент США.

Трамп висловив таку думку, відповідаючи на запитання про перспективи завершення війни та можливі територіальні поступки з боку України. Водночас американський президент не уточнив, які саме рішення могли б допомогти подолати цю перешкоду.

Він лише зазначив, що його команда нібито має власне бачення того, як можна досягти миру.

У нас є ідея щодо миру,

– сказав Трамп, не розкриваючи її змісту.

Окремо президент США заявив про великі втрати у війні протягом останнього тижня. За його словами, йдеться про 32 тисячі людей, однак Трамп не пояснив, кого саме він має на увазі – військових, цивільних чи сукупні втрати, а також не назвав джерело цієї цифри.

Нагадаємо, Трамп високо оцінив роботу своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які займаються переговорним треком щодо завершення російсько-української війни. Американський лідер назвав їх "двома чудовими переговорниками" та заявив, що вони добре впоралися зі своєю роботою.

Водночас президент США не розкрив деталей плану, який, за його словами, може бути пов'язаний із завершенням війни. Суть запропонованих рішень наразі залишається невідомою.

Трамп також згадав про власні дипломатичні досягнення та заявив, що йому вже вдалося зупинити вісім збройних конфліктів. Попри це він досі не отримав Нобелівську премію миру.