Про це він повідомив під час спілкування із журналістами.

Що відомо про візит переговорників до Москви?

Глава Білого дому підтвердив підготовку майбутніх дипломатичних візитів у відповідь на запитання журналістів щодо нових ініціатив Вашингтона.

Американський президент високо оцінив переговорні здібності своїх представників.

Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – двох чудових переговорників. Вони чудово впоралися зі своєю роботою,

– зазначив Трамп.

Попри анонс конкретного плану щодо завершення російсько-української війни, його суть залишається нерозкритою. При цьому лідер США згадав власні минулі досягнення, підкресливши, що вже зупинив вісім збройних конфліктів, однак досі не отримав за це Нобелівську премію миру.