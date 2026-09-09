Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, наголосивши на суворих реаліях, з якими щодня стикається український лідер.

Які подробиці?

Як повідомляє видання Reuters із посиланням на мовника NRK, про цей інцидент норвезький урядовець розповів під час спілкування з журналістами. За його словами, безпілотник опинився у небезпечній близькості від повітряного судна саме під час зльоту.

Його літак мало не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови. Така реальність, з якою він зіткнувся,

– зазначив Йонас Гар Стьоре.

Водночас прем'єр-міністр Норвегії не уточнив, з яких саме джерел отримав інформацію про загрозу, а також наскільки близько дрон пройшов біля борту українського президента.

Натомість джерела 24 Каналу повідомили, що йдеться, імовірно, про "Шахед", який кружляв над Молдовою.

Так, наявна наступна хронологія подій:

16.20 – перетин Держкордону України реактивним ударним БпЛА в напрямку республіки Молдова в районі населеного пункту Славяно-Сербка, Одеської області. Дрон виконував політ курсом на захід;

16.38 – вхід в повітряний простір Румунії. Румунська сторона попереджена;

Станом на 16.47 ціль спостерігалася у повітряному просторі Румунії на глибині 70 кілометрів від кордону з Республікою Молдова, курсом на захід;

17.04 – повернення в повітряний простір Молдови;

17.14 – дрон локаційно втрачений на території Молдови, район населеного пункту Стурзень.

Зауважимо, що офіційний візит Володимира Зеленського до Осло відбувся у середу, де він взяв участь у церемонії похорону короля Норвегії Гаральда V. Український лідер пройшов за труною разом із іншими главами держав у центрі столиці, після чого одразу залишив країну.

Обговорення протиповітряної оборони та системи Freyja

Напередодні візиту норвезький прем'єр оголосив про плани провести зустріч із українським президентом для обговорення питань посилення протиповітряної оборони України.

Зі свого боку Володимир Зеленський підтвердив намір провести переговори з представниками компаній, які беруть участь в ініціативі Freyja. Цей проєкт спрямований на створення новітньої європейської системи протибалістичного захисту.