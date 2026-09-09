Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, подчеркнув суровые реалии, с которыми ежедневно сталкивается украинский лидер.

Каковы подробности?

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на телеканал NRK, о данном инциденте норвежский чиновник рассказал во время общения с журналистами. По его словам, беспилотник оказался в опасной близости от воздушного судна именно во время взлета.

Его самолет едва не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы. Такова реальность, с которой он столкнулся,

– Йонас Гар Стьоре, премьер-министр Норвегии.

В то же время премьер-министр Норвегии не уточнил, из каких именно источников получил информацию об угрозе, а также насколько близко дрон пролетел мимо самолета украинского президента.

Источники 24 Канала сообщили, что речь, вероятно, о "Шахеде", который кружил над Молдовой.

Так, имеется следующая хронология событий:

16.20 – пересечение Госграницы Украины реактивным ударным БпЛА в направлении республики Молдова в районе населенного пункта Славяно-Сербка, Одесской области. Дрон выполнял полет курсом на запад;

16.38 – вход в воздушное пространство Румынии. Румынская сторона предупреждена;

по состоянию на 16:47 цель наблюдалась в воздушном пространстве Румынии на глубине 70 километров от границы с Республикой Молдова, курсом на запад;

17.04 – возвращение в воздушное пространство Молдовы;

17.14 – дрон локационно потерян на территории Молдовы, район населенного пункта Стурзень.

Отметим, что официальный визит Владимира Зеленского в Осло состоялся в среду, где принял участие в церемонии похорон короля Норвегии Гаральда V. Украинский лидер прошел за гробом вместе с другими главами государств в центре столицы, после чего сразу покинул страну.

Обсуждение противовоздушной обороны и системы Freyja

В преддверии визита норвежский премьер объявил о планах провести встречу с украинским президентом для обсуждения вопросов усиления противовоздушной обороны Украины.

Со своей стороны Владимир Зеленский подтвердил намерение провести переговоры с представителями компаний, участвующих в инициативе Freyja. Этот проект направлен на создание новой европейской системы противобаллистической защиты.