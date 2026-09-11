Как сообщает CNN, это ставит под большой вопрос любые перспективы дальнейших мирных инициатив.

Демонстративные удары и новые требования Кремля

В среду, 9 сентября, российский реактивный беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы, поэтому пришлось задержать вылет самолета с Владимиром Зеленским в Норвегию.

Кроме того, сразу после завершения визита специальных посланников Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Киев и Москву россияне возобновили воздушные атаки на Украину, в результате которых погибли люди.

По данным журналистов, Кремль продолжает выдвигать требования о демилитаризации Украины и отказе от территорий, которые российские войска даже не захватили. В то же время американская сторона пытается найти компромисс, который устроит обе стороны, хотя требования Москвы остаются абсолютно неприемлемыми для Киева.

Оценки в Вашингтоне и реалии переговоров

Задержка заключается в том, что два человека ненавидят друг друга,

– заявлял Дональд Трамп.

Со своей стороны государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что в течение нескольких недель есть шанс достичь приемлемого для обеих сторон решения, однако для этого необходимо проделать колоссальный объем работы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Трамп заявил, что Путин стремится заключить соглашение после личного телефонного разговора с главой Кремля.

Также напомним, что ранее мы писали, что президент США называл личные отношения лидеров главным препятствием на пути к миру, заявив о наличии собственной идеи по урегулированию конфликта.